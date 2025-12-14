MinutoUno

El Gobierno anunció que licitará la concesión de Tecnópolis: "Nunca más será una carga para los argentinos"

Manuel Adorni confirmó que este lunes se lanzará la licitación para que el predio sea privatizado.

Foto: Tecnópolis

"El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos", anunció Manuel Adorni.

