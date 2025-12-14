El Gobierno anunció que licitará la concesión de Tecnópolis: "Nunca más será una carga para los argentinos"
Manuel Adorni confirmó que este lunes se lanzará la licitación para que el predio sea privatizado.
"El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos", anunció Manuel Adorni.
