Arrancó la preventa para el último show de Megadeth en Argentina: cómo comprar entradas

Más allá de la expectativa propia de un show que clausura una era, Mustaine viene reflexionando desde hace tiempo sobre el ADN musical que lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes del género. En diálogo con Blabbermouth, se sinceró: “Mis inspiraciones iban más en la línea del New Wave of British Heavy Metal y la Invasión Británica... Jimmy Page fue una gran influencia en la guitarra. Angus fue una gran influencia, pero probablemente me inspiró más Malcolm. Me gustaban los solos de Angus, pero el ritmo de AC/DC fue lo que me cautivó, porque tenía un hook muy simplista.” Con su habitual ironía, sumó que “me gusta algo de la música antigua porque en el material nuevo, todos los acordes buenos ya están tomados.”

Ese espíritu, mezcla de crudeza, tradición y desafío permanente, también aparece en su autobiografía Mustaine: A Heavy Metal Memoir, donde condensó su filosofía artística en una frase que aún resuena entre los seguidores del metal: “El Heavy Metal se alimenta de la verdad. No podés escribir canciones sobre unicornios y arcoíris y esperar que la gente del metal se las trague.”