Arrancó la preventa para el último show de Megadeth en Argentina: cómo comprar entradas
La banda de Dave Mustaine confirmó que su recital del 30 de abril de 2026 será la última presentación del grupo en el país.
La maquinaria histórica del Thrash Metal confirmó finalmente su despedida definitiva de los escenarios y, con ese anuncio, encendió la ansiedad de toda la región. Tras oficializar las fechas de su tour sudamericano, el conjunto liderado por Dave Mustaine reveló que en 2026 ofrecerá su último concierto en Argentina, un cierre simbólico para una trayectoria que se estira por casi cinco décadas y que moldeó a generaciones enteras dentro del metal pesado.
La cita será el 30 de abril en el predio de Tecnópolis, donde Megadeth planea desplegar un repertorio que repase su historia completa. Con la noticia, naturalmente, llegó también el detalle más esperado por los fanáticos: el inicio de la venta de tickets. Según informó la productora, habrá una preventa exclusiva para clientes Visa Banco Nación este 10 de diciembre desde las 10 de la mañana, con un 10% de descuento y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. La venta general arrancará el 11 de diciembre a las 10, todo a través del sitio de FullTicket.
A continuación, los valores anunciados sin service charge:
- Campo: $103.500
- Tribuna Lateral: $149.500
- Tribuna Central: $172.500
- Campo VIP: $195.500
- Lounge con Acceso a Campo VIP: $310.500
Más allá de la expectativa propia de un show que clausura una era, Mustaine viene reflexionando desde hace tiempo sobre el ADN musical que lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes del género. En diálogo con Blabbermouth, se sinceró: “Mis inspiraciones iban más en la línea del New Wave of British Heavy Metal y la Invasión Británica... Jimmy Page fue una gran influencia en la guitarra. Angus fue una gran influencia, pero probablemente me inspiró más Malcolm. Me gustaban los solos de Angus, pero el ritmo de AC/DC fue lo que me cautivó, porque tenía un hook muy simplista.” Con su habitual ironía, sumó que “me gusta algo de la música antigua porque en el material nuevo, todos los acordes buenos ya están tomados.”
Ese espíritu, mezcla de crudeza, tradición y desafío permanente, también aparece en su autobiografía Mustaine: A Heavy Metal Memoir, donde condensó su filosofía artística en una frase que aún resuena entre los seguidores del metal: “El Heavy Metal se alimenta de la verdad. No podés escribir canciones sobre unicornios y arcoíris y esperar que la gente del metal se las trague.”
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario