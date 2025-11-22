El Gobierno apura las sesiones extraordinarias y el Congreso define las fechas de juramento

El calendario de reformas del Gobierno de Javier Milei

En paralelo a la jura, la Casa Rosada estudia el calendario para tratar las principales reformas. Se evalúa un potencial desdoblamiento de las fechas de sesiones extraordinarias, con el objetivo de tramitar en tandas los proyectos de ley clave que el Gobierno aspira a sancionar en esta nueva etapa.

Aunque el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había manifestado intenciones de extender la actividad a enero, la proyección más probable es que haya un receso ese mes y que la actividad legislativa se retome formalmente del 1 al 28 de febrero.

De esta manera, el oficialismo apuesta a dividir en dos etapas al discusión en las sesiones extraordinarias con el Presupuesto y la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal en una primera avanzada en diciembre y las reformas de "segunda generación" ya en los primeros días de 2026.