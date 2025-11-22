El Gobierno apura las sesiones extraordinarias y el Congreso define las fechas de juramento
El oficialismo apuesta a dividir en dos etapas al discusión de sus reformas, el principal objetivo del Gobierno de Javier Milei para el 2026.
El Congreso Nacional ya puso en marcha la agenda que definirá el recambio de autoridades y la nueva composición parlamentaria, mientras que el Gobierno de Javier Milei, por su parte, se prepara para adelantar los tiempos y evalúa oficializar el llamado a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre, según informaron fuentes oficiales.
De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, el oficialismo quiere tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley.
Antes de que los nuevos legisladores asuman sus bancas el 10 de diciembre, se realizarán las ceremonias de juramento. Por un lado, los 24 senadores electos en los comicios de octubre jurarán en sus cargos en una sesión preparatoria que se llevará a cabo en la Cámara Alta el 28 de noviembre a las 11:00 horas.
En tanto, el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagán, citó formalmente a los legisladores electos para la sesión preparatoria del juramento el 3 de diciembre a las 13:00 horas.
El calendario de reformas del Gobierno de Javier Milei
En paralelo a la jura, la Casa Rosada estudia el calendario para tratar las principales reformas. Se evalúa un potencial desdoblamiento de las fechas de sesiones extraordinarias, con el objetivo de tramitar en tandas los proyectos de ley clave que el Gobierno aspira a sancionar en esta nueva etapa.
Aunque el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había manifestado intenciones de extender la actividad a enero, la proyección más probable es que haya un receso ese mes y que la actividad legislativa se retome formalmente del 1 al 28 de febrero.
De esta manera, el oficialismo apuesta a dividir en dos etapas al discusión en las sesiones extraordinarias con el Presupuesto y la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal en una primera avanzada en diciembre y las reformas de "segunda generación" ya en los primeros días de 2026.
