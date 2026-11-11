Sugestivo posteo del Ministerio de Defensa tras la declaración iraní contra la Armada y la Fuerza Aérea

La postura argentina se fundamenta en la histórica acusación contra los Guardianes de la Revolución por su financiamiento y apoyo al movimiento chiita libanés Hezbolá, señalado como responsable de los dos atentados perpetrados en Buenos Aires: el ataque a la embajada de Israel en 1992 (que dejó 29 muertos) y la voladura del centro comunitario judío AMIA en 1994 (con un saldo de 85 víctimas fatales y cientos de heridos).

El amparo legal iraní y el contexto geopolítico

La Cancillería iraní calificó las determinaciones de Milei como una "medida hostil". Para avanzar con esta respuesta, Teherán se amparó en una ley nacional aprobada en 2019 que habilita al país a tomar represalias directas contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como grupos terroristas. A través de un duro comunicado, el régimen advirtió que "el Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción", aunque no brindó especificaciones sobre futuras medidas.

El deterioro de las relaciones se enmarca en el alineamiento estratégico de Javier Milei con Estados Unidos e Israel desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023. En el marco de esta política exterior, el mandatario argentino respaldó el ataque conjunto de esos dos países contra Irán a finales de febrero —hecho que desencadenó la guerra en Oriente Medio— y, en el mes de abril, procedió con la expulsión del máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

La declaración de Irán contra el estamento militar argentino no es un caso aislado. A principios de noviembre, el régimen islámico aplicó el mismo principio de reciprocidad contra el Reino Unido, designando como grupos terroristas y hostiles al servicio de inteligencia exterior británico (MI6), a la Armada Real y a la Fuerza Aérea Real.