El Gobierno aumentó el salario mínimo docente: de cuánto es la suba

El gobierno de Javier Milei convocó semanas atrás a regañadientes a la Paritaria Nacional Docente luego de que los gremios nacionales amenazaran con no dar inicio al nuevo ciclo lectivo. Sin embargo, una vez más no hubo acuerdo en las negociaciones y el gobierno libertario terminó zanjando la discusión de manera unilateral. Aunque el salario docente lo define cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su lado, la paritaria nacional fija un piso por debajo del cual no puede cobrar ningún docente.