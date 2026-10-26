Tras las elecciones, la Justicia de Brasil le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro

Para más dramatismo, el hijo de Jair Bolsonaro explicó que la Policía Federal lo interceptó cuando salía de visitar a su padre, que cumple prisión domiciliaria en la capital de Brasil tras ser condenado por intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.

"Cuando me iba, la Policía Federal de Lula estaba en su casa y en plena calle me citaron para entregar mis pasaportes y me prohibieron salir del país. La decisión de Alexandre de Moraes se basó en una declaración de Eduardo (Bolsonaro) del 23/10 en la que decía que debía abandonar el país si perdía las elecciones; yo nunca dije eso", dijo el senador en referencia a su hermano.

Por de pronto De Moraes le prohibió a Flávio Bolsonaro comunicarse con Willer Tomaz, canceló los pasaportes de ambos -incluido el diplomático a nombre del senador- y estipuló un plazo de apenas 24 horas para que el excandidato entregue cualquier otro pasaporte de otra nacionalidad.

Aunque por estas horas Flávio Bolsonaro haya desistido de enfrentarse a Lula da Silva en lo electoral todavía le queda una pulseada en lo judicial pero no con el PT sino con el Supremo Tribunal Federal (STF) por tratarse de un senador en funciones.

Se lo investiga por supuesto blanqueo de capitales, evasión fiscal y el uso de casas de apuestas en el presunto entramado luego de que la Policía Federal (PF) de Rio Grande do Sul encontrara una serie de correos electrónicos que indicaban que Flávio Bolsonaro estaba registrado como el "usuario principal" de una cuenta bancaria perteneciente a la empresa Alcazar Holdings, propiedad de Tomaz, lo que "le otorgaba un alto nivel de acceso y gestión de la cuenta".

"Posteriormente, en un correo electrónico fechado el 22 de mayo de 2025, Willer Tomaz solicitó expresamente la eliminación de su acceso, un elemento que indica que el senador permaneció vinculado a la cuenta bancaria, al menos desde una perspectiva operativa, hasta esa fecha", declaró la Policía Federal, según el informe de Globo.com.

Según la investigación, "se identificaron varios elementos que demuestran una estrecha relación entre Willer y Flávio Bolsonaro".