El Gobierno defendió la reforma de patentes y aseguró que no afectará el acceso a medicamentos

También negó que la reforma tenga consecuencias sobre los costos del sistema de salud: "Queremos transmitir tranquilidad: esto no generará aumentos de precios ni impacto en las cuotas", enfatizó.

Según el funcionario, tras la modificación del régimen ya comenzaron a registrarse señales de inversión, como la instalación de un centro global de investigación de Pfizer en el país y el impulso a nuevos proyectos clínicos. Vinculó estas iniciativas con una estrategia más amplia de apertura económica y de respeto a la propiedad intelectual.

Finalmente, planteó la necesidad de avanzar en reformas similares en otros sectores, como el agro, particularmente en el mercado de semillas. Enmarcó estas medidas dentro de una agenda de desregulación más amplia, que ya incluyó la modificación o derogación de unas 15.000 normas, aunque reconoció que aún resta avanzar para lograr una mayor integración con los mercados desarrollados.