El Gobierno defendió la reforma de patentes y aseguró que no afectará el acceso a medicamentos
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, afirmó que los cambios buscan incentivar la llegada de nuevas terapias y garantizarán la continuidad de los tratamientos sin impacto en los precios ni en el sistema de salud.
Desde el Gobierno aseguraron que los cambios en el régimen de patentes no afectarán el acceso a medicamentos ni generarán aumentos de precios, y buscó llevar tranquilidad al sector farmacéutico tras la implementación de la nueva normativa.
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que la reforma apunta a modernizar el sistema de aprobación de patentes para medicamentos y tecnologías médicas, con el objetivo de alinear a la Argentina con estándares internacionales. En ese marco, indicó que se derogó una resolución vigente desde 2012 que imponía requisitos adicionales y que, según sostuvo, limitaba la concesión de patentes.
"Es un incentivo hacia adelante, para que nuevas drogas lleguen más rápido al país", afirmó. Además, remarcó que el plazo de vigencia de las patentes continuará siendo de 20 años, en línea con los acuerdos globales, y que la medida busca fomentar la innovación y la inversión en investigación.
Asimismo, señaló que el esquema anterior desalentaba la incorporación de terapias innovadoras y la radicación de laboratorios, al no reconocer plenamente el desarrollo tecnológico. En ese sentido, sostuvo que el nuevo marco apunta a revertir esa situación y a incentivar la llegada de nuevos tratamientos.
En relación con el impacto sobre el mercado, aseguró que el Gobierno realizó un análisis de las solicitudes de patentes en relación con los medicamentos actualmente disponibles: "Todos esos productos podrán seguir comercializándose sin cambios, sin exclusiones ni modificaciones en su retribución", indicó.
También negó que la reforma tenga consecuencias sobre los costos del sistema de salud: "Queremos transmitir tranquilidad: esto no generará aumentos de precios ni impacto en las cuotas", enfatizó.
Según el funcionario, tras la modificación del régimen ya comenzaron a registrarse señales de inversión, como la instalación de un centro global de investigación de Pfizer en el país y el impulso a nuevos proyectos clínicos. Vinculó estas iniciativas con una estrategia más amplia de apertura económica y de respeto a la propiedad intelectual.
Finalmente, planteó la necesidad de avanzar en reformas similares en otros sectores, como el agro, particularmente en el mercado de semillas. Enmarcó estas medidas dentro de una agenda de desregulación más amplia, que ya incluyó la modificación o derogación de unas 15.000 normas, aunque reconoció que aún resta avanzar para lograr una mayor integración con los mercados desarrollados.
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