Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires: a qué hora llegan las peores tormentas

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

El SMN prevé que la semana cierre con buenas condiciones del clima. El viernes, entonces, tendría cielo ligeramente nublado en la mañana, pasando a despejado para el resto de la jornada; con un descenso térmico, ya que las marcas rondarían entre 5 grados de mínima y 13 de máxima.

Del mismo modo, el fin de semana se mantiene con buen tiempo, arrancando con un sábado que tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 13.

Para cerrar el finde, el domingo se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 4 y 13 grados.