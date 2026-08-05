Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires: a qué hora llegan las peores tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional ratificó su pronóstico de inminentes lluvias y tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima, minuto a minuto.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para el inminente regreso de las lluvias y tormentas, algunas de las cuales se espera que sean de importante magnitud, según los desalentadores pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del sitio especializado Meteored.
De hecho, el organismo nacional esperaba que este mismo miércoles por la noche se registren las primeras precipitaciones, a la espera del tormentón que llegaría el jueves. La jornada, sin embargo, transcurrió con buenas condiciones del clima y todavía temperaturas templadas, de entre 13 y 16 grados.
Para el jueves, entonces, el organismo nacional prevé neblinas en la madrugada y precipitaciones para el resto de la jornada, con tormentas fuertes en la mañana y tarde y lluvias aisladas en la noche; mientras que las temperaturas irían de 9 a 14 grados.
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, las tormentas llegarían a las 11 horas y se mantendrían hasta las 13; pasando a lluvia débil al menos hasta las 20 horas.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
El SMN prevé que la semana cierre con buenas condiciones del clima. El viernes, entonces, tendría cielo ligeramente nublado en la mañana, pasando a despejado para el resto de la jornada; con un descenso térmico, ya que las marcas rondarían entre 5 grados de mínima y 13 de máxima.
Del mismo modo, el fin de semana se mantiene con buen tiempo, arrancando con un sábado que tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 13.
Para cerrar el finde, el domingo se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 4 y 13 grados.
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