Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 5 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el panorama del clima para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantendrán estables durante este miércoles, a la espera casi inminente de la vuelta de las lluvias y tormentas.
La jornada se presentará con bancos de neblina durante la madrugada y la mañana, cielo mayormente nublado y registros térmicos estimados entre los 12 grados de mínima y los 16 de máxima.
Clima: el pronóstico extendido en el AMBA
El panorama cambiará de manera drástica a partir del jueves, fecha en la que se confirma el retorno de las precipitaciones a la región. El organismo nacional adelantó una jornada de tiempo inestable, comenzando con neblinas matutinas y dando paso a tormentas desde las primeras horas de la mañana y extendiéndose durante toda la jornada.
Los fenómenos meteorológicos alcanzarán intensidad fuerte en el transcurso del día, para luego volverse aisladas hacia el cierre de la jornada.
Para el último día hábil de la semana, el viernes, se prevé el retorno absoluto de la estabilidad atmosférica. El cielo lucirá ligeramente nublado durante la madrugada y la mañana, evolucionando a despejado hacia la tarde y la noche. No obstante, el dato saliente será un drástico descenso de los registros térmicos, que oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 15 de máxima.
En cuanto al fin de semana, el pronóstico anticipa condiciones óptimas de buen tiempo:
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Sábado: Jornada que arrancará con cielo algo nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 7 y los 14 grados.
Domingo: El cielo se tornará parcialmente nublado, profundizando el ambiente invernal con una mínima prevista de 4 grados y una máxima de 13.
Finalmente, el pulso de aire frío se hará sentir con mayor intensidad al comienzo de la nueva semana. El lunes se inaugurará con marcas térmicas muy bajas —una mínima de 3 grados y una máxima de 12— acompañadas por cielo algo nublado a lo largo de todo el día.
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