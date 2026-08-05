Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 5 de agosto

Para el último día hábil de la semana, el viernes, se prevé el retorno absoluto de la estabilidad atmosférica. El cielo lucirá ligeramente nublado durante la madrugada y la mañana, evolucionando a despejado hacia la tarde y la noche. No obstante, el dato saliente será un drástico descenso de los registros térmicos, que oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 15 de máxima.