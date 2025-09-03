El Gobierno desmintió que esté en pausa el plan para que no se necesite visa para ir a Estados Unidos

DHS estados unidos visa

Así en Buenos Aires como en Washington DC

Si hay una Administración federal -además del Gobierno de Javier Milei- que tiene una relación viciada con los medios es la de Donald Trump en los Estados Unidos, donde el sitio Axios publicó esta semana que el DHS "desairó a la delegación argentina en un 'vergonzoso' retraso del acuerdo de visado".

"Lo que resulta realmente 'vergonzoso' es que Axios lo llame periodismo. Como les dijimos, no había ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con Argentina", contestaron desde la dependencia a cargo de Kristi Noem.

"El DHS espera trabajar con funcionarios argentinos en el futuro", agregaron en un mensaje de X que luego difundió Javier Milei.