El Gobierno extenderá las sesiones extraordinarias para sacar una nueva Ley de Financiamiento Universitario
Es difícil prever qué le quedará por hacer al Congreso en 2026, porque el Gobierno extenderá las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.
El presidente Javier Milei emitirá en las próximas horas un decreto para extender las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero, entre otros motivos, para tratar una nueva Ley de Financiamiento Universitario.
Además de completar el cronograma legislativo que tienen encaminado, como la Reforma Laboral o la modificación del Régimen Penal Juvenil, el Gobierno pretende aprobar una nueva ley para compensar el reclamo de las altas casas de estudio.
"La idea de la ley es hacerla implementable", explicaron fuentes citadas por la agencia NA en referencia a la expectativa de Javier Milei y su equipo para con sus múltiples diputados y senadores en el Congreso nacional.
El decreto que contempla la determinación será firmado esta noche y se publicará en el Boletín Oficial del próximo lunes.
Además de formalizar la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero se supone que servirá para dar cumplimiento a la norma que establece la necesidad de que pasen al menos 10 días para sacar dictamen.
Se trata de la opción del Poder Ejecutivo tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad en la implementar la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso en 2024.
Luego de la sanción de ámbas cámaras, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario con la excusa de mantener el déficit cero aún a costa de la educación superior de todo un país, pero finalmente el Congreso ratificó el texto que había aprobado.
Si bien el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, en Casa Rosada se valen de antencedentes de incorporación de proyectos instrumentados por la vía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario