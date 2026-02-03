Reforma laboral: la CGT convocó a cumbre de urgencia este viernes y amenaza con un paro nacional
La central obrera se reunirá en su sede histórica de Azopardo para definir su estrategia frente a la Reforma Laboral que el Gobierno pretende aprobar en sesiones extraordinarias.
La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió acelerar los tiempos, y ante el inicio del período de sesiones extraordinarias del Congreso, que se extenderá hasta el 27 de febrero, el consejo directivo mantendrá este viernes un cónclave decisivo para desmenuzar el proyecto de ley de Reforma Laboral enviado por el Ejecutivo.
La preocupación no es solo técnica: el malestar en las bases crece y la posibilidad de anunciar un paro nacional está sobre la mesa de discusión.
El encuentro llega en un momento de reconfiguración para la central. La estrategia original de sumar apoyo de los mandatarios provinciales sufrió un revés luego de que la "gira por el interior" se viera frustrada por problemas de agenda de los gobernadores.
El caso más resonante fue el de Martín Llaryora (Córdoba), cuya reunión no pudo concretarse, dejando a la CGT en una posición de mayor soledad política.
Según fuentes sindicales, el rechazo no solo se centra en la flexibilización de las normativas de trabajo, sino también en los aspectos tributarios que golpean la caja de los sindicatos y los ingresos de las provincias.
De esta manera, la central busca presionar antes de que el proyecto llegue al recinto. Justamente este martes, el oficialismo y los bloques dialoguistas anunciaron que buscarán tratar la Reforma en el Senado el próximo miércoles 11 de febrero.
En tanto, tras el cónclave, la central obrera brindará una conferencia de prensa: se espera que a las 13:00 hs los triunviros den a conocer si activan el "plan de lucha".
A pesar del distanciamiento público, persisten las gestiones de último minuto con los líderes regionales para intentar unificar criterios contra la reforma. Sin embargo, el clima en Azopardo indica que la tregua podría romperse este mismo viernes si no hay señales de apertura por parte de la Casa Rosada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario