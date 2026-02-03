Reforma laboral: la CGT convocó a cumbre de urgencia este viernes y amenaza con un paro nacional

De esta manera, la central busca presionar antes de que el proyecto llegue al recinto. Justamente este martes, el oficialismo y los bloques dialoguistas anunciaron que buscarán tratar la Reforma en el Senado el próximo miércoles 11 de febrero.

En tanto, tras el cónclave, la central obrera brindará una conferencia de prensa: se espera que a las 13:00 hs los triunviros den a conocer si activan el "plan de lucha".

A pesar del distanciamiento público, persisten las gestiones de último minuto con los líderes regionales para intentar unificar criterios contra la reforma. Sin embargo, el clima en Azopardo indica que la tregua podría romperse este mismo viernes si no hay señales de apertura por parte de la Casa Rosada.