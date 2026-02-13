Revés judicial para Cristina Kirchner: seguirá usando tobillera con restricciones en el régimen de visitas

cristina y nestor Cristina y Néstor Kirchner.

La Cámara resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión. Una medida que inmediatamente fue apelada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Decomiso de bienes de la expresidenta

También el jueves pasado, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de Cristina Fernández de Kichner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la exjefa de Estado cumple prisión domiciliaria.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, habían señalado los fiscales.