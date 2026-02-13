Revés judicial para Cristina Kirchner: seguirá usando tobillera con restricciones en el régimen de visitas
Así lo dispuso la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal tras el pedido de la defensa de la expresidenta para que se liberen esas imposiciones.
La Cámara Federal de Casación denegó este viernes el pedido de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para que se le retire la tobillera electrónica y se amplíe el régimen de visitas en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.
Este viernes, la Sala IV de Casación Penal rechazó por mayoría el pedido de la defensa de la expresidenta, ratificando que además del uso de la tobillera seguirá rigiendo el límite para el ingreso de personas.
La limitación impuesta es para quienes no integren su núcleo familiar inmediato y cuenta con un tope de hasta tres personas por encuentro, dos veces por semana y por un máximo de dos horas.
La disposición fue tomada por los jueces de la Sala IV Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que votaron por mantener las restricciones, mientras que el magistrado Mariano Borinsky votó en disidencia.
Restituyeron la pensión a Cristina Kirchner
Por otro lado, la Cámara Federal de la Seguridad Social brindó esta semana una buena noticia para Cristina Kirchner: el jueves último dejó sin efecto la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva que la exmandataria percibía por el fallecimiento de su esposo, el también expresidente Néstor Kirchner.
La Cámara resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión. Una medida que inmediatamente fue apelada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación.
Decomiso de bienes de la expresidenta
También el jueves pasado, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de Cristina Fernández de Kichner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la exjefa de Estado cumple prisión domiciliaria.
“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, habían señalado los fiscales.
