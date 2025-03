El Gobierno le contestó a Mauricio Macri por la obra pública: "No hay plata"

"En esa situación no se puede hablar de obra pública, porque como dijo el Presidente el día uno, no hay plata, la verdad es que no había plata, con la reconstrucción del país veremos cuáles son los mecanismos para hacer las obras", señaló el funcionario de Javier Milei.

Hasta ahora, el Jefe de Gabinete sólo confirmó vía X que el Gobierno nacional comprometió $10.000 millones para "atender las primeras urgencias" en Bahía Blanca. Luego de que se realice ese pago la Casa Rosada quedará a la espera de instrucciones desde La Plata para "apoyar" el plan de Axel Kicillof y el intendente bahiense, Federico Susbielles.

guillermo francos

Qué dijo Macri sobre la obra pública en la provincia

El sur de la provincia de Buenos Aires quedó arrasado por el temporal del viernes, 7 de marzo, que afectó especialmente a la ciudad de Bahía Blanca, donde llegaron a registrarse 16 muertes.

Rutas, puentes, caminos rurales, hospitales y escuelas quedaron destrozados por el agua, por lo que su reconstrucción será lenta y costosa, como señaló hace unas horas Mauricio Macri, quien sostuvo que "hay que poner en valor un plan de obras hidráulicas en todo el país".

El titular del PRO y aliado ocasional del Gobierno convino que "no hay más remedio, por más que lo entiendo al presidente Milei, que sentarse con (Axel) Kicillof, aunque no sea algo muy agradable", para hablar de un plan conjunto entre Nación y la provincia de Buenos Aires para reconstruir la infraestructura de Bahía Blanca y alrededores.

macri

"No hay más remedio. Es el gobernador hoy", sentenció Mauricio Macri antes de reconocer que "en este caso, no hay alternativa (más) que pueda hacerlo por sistema financiado, pero tiene que hacerlo por Obra Pública, el Estado tiene que licitarlo".