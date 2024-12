El Gobierno le respondió a Oscar Parrilli por la situación de Kueider: "No tenemos miedo"

Quien salió a responderle a Parrilli fue el vocero presidencial, Manuel Adorni: “Nosotros no le tenemos miedo a nadie, mucho menos a un corrupto”, expresó de forma contundente al brindar su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

“Lo que diga Parrilli la verdad que no le importa a nadie”, consideró Adorni y aclaró: “No sé de qué tendríamos que tener miedo, ¿de que un corrupto hable? cuando además pertenece a su espacio y tiene el kirchnerismo en la sangre. Así que no veo cuál sería el miedo que deberíamos tener”.

“Nosotros no tenemos miedo a nadie, mucho menos vamos a tener miedo de que una persona con, al menos, presunción de corrupción y de quien no hemos entendido bien cómo andaba con ese dinero encima, además de las causas abiertas que tiene y de que está preso en el país vecino. No entiendo qué nos podría dar miedo de una persona así”, dijo el vocero presidencial.

Y lanzó: “En tal caso, Parrilli tiene la misma o una situación semejante a la del senador Kueider. Así que lo que diga Parrilli nos interesa poco. Claramente no le tenemos miedo, mucho menos a un corrupto”.

Dicho esto, Adorni reiteró que “tiene que quedar claro que a nosotros nos interesa depurar de corruptos el Congreso Nacional”. “Lo hemos dicho siempre, no es una novedad. Previo incluso a que el Presidente sea diputado. Creo que es el deseo de todos ¿no? Que se depure el Congreso de corruptos”, cerró el vocero.

Esta semana, el Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos echó a Edgardo Kueider de ese espacio político varios días después de que el senador nacional sea detenido en Paraguay e imputado por “tentativa de contrabando”.

Las críticas de la oposición a Kueider pesaban desde su voto positivo para la aprobación de la Ley Bases. Si bien asumió como senador en representación del kirchnerismo, abandonó Unión por la Patria en 2022 y conformó el bloque peronista Unidad Federal.

“Desde este Consejo advertimos en su momento que la posición del senador frente al gobierno de (el presidente Javier) Milei y, particularmente, su apoyo a una ley (Bases) tan nociva a los intereses de la Nación, contradecía la doctrina, los valores y las máximas del peronismo”, sostuvieron las autoridades del PJ.

En un comunicado, informaron que, luego de un “reclamo masivo de las bases y órganos partidarios departamentales y locales” llegaron “ a la resolución de expulsar a Edgardo Darío Kueider del Partido Justicialista de Entre Ríos por el incumplimiento de las obligaciones partidarias, por inconductas, indisciplinas y violación de principios y resoluciones de los organismos partidarios”.