El Gobierno les descontará el día a los trabajadores de ATE que adhieran al paro nacional de hoy

El sindicalista también vinculó la medida de fuerza con la agenda legislativa del oficialismo: "Ayer salió en el comunicado oficial en donde el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal".

Respecto a la unificación de acciones, Catalano indicó que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy (secretarios generales de las dos CTA) dialogó con el triunvirato de la CGT para "tomar medidas en conjunto". No obstante, aclaró que el paro convocado por ATE se realizará independientemente de si se logra o no una acción coordinada con la CGT.__IP__

En el pliego de reivindicaciones, ATE planteó, además, un aumento de emergencia para estatales y jubilados, el pase a planta permanente de los empleados precarizados, la reincorporación de los despedidos y la restitución de fondos adeudados a las provincias.

También rechazó las privatizaciones de empresas públicas, la venta de inmuebles del Estado y la armonización de las cajas previsionales provinciales, exigiendo la restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.

El documento fue firmado por Aguiar y otros directivos nacionales, como Eduardo Gustavo Cuentres, Mirta Inés Matheos y Mercedes Cabezas.

Entre los organismos que podrían verse afectados por la reducción de trabajadores, ATE incluyó la Oficina Anticorrupción, INDEC, CONICET, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, ANSES, CONADIS, ENARGAS, ENRE, INTA, INTI y ENACOM.