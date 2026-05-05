Paro de estatales: cuándo y qué alcanza

"Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, al anunciar la medida de fuerza en rechazo a la amenaza de despido de 700 trabajadores y de cierre de 1.000 líneas de trabajo.

"No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población. El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No sólo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario", remarcó Aguiar.

Por decisión oficial se suprimirán los siguientes servicios:

Ensayos microbiológicos clave en alimentos (detección de Salmonella, Escherichia coli, Listeria);

Control de contaminantes como micotoxinas;

Análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos);

Servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos);

Ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles (naftas, gasoil) ;

Ensayos para componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).

"No vamos a aceptar que se pierda personal altamente calificado como profesionales y técnicos de una enorme trayectoria en cuya formación invertimos todas las argentinas y los argentinos", sentenció Aguiar.

La semana pasada el Gobierno decidió apostar a la Gendarmería nacional dentro el edificio del INTI, y el actual titular del organosmo, Miguel Romeo, tuvo que retirarse de su oficina escoltado por efectivos de las fuerzas de Seguridad.

"También alertamos sobre la militarización del INTI, una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar. Hacemos directamente responsable al Gobierno nacional por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar".

ATE realizará una nueva asamblea el martes 12 en la sede del INTI para definir la continuidad del plan de acción.