Avanza el plan de infraestructura: Diego Santilli se reunirá con gobernadores para traspasar obras clave

Por otra parte, la agenda de la próxima semana se trasladará al norte argentino. Santilli mantendrá encuentros de trabajo con las autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para destrabar proyectos hídricos considerados estratégicos para la región. Entre ellos, sobresale el desarrollo del sistema Albigasta, un proyecto crucial que contempla la construcción de acueductos y plantas potabilizadoras destinadas a garantizar el abastecimiento de agua potable y potenciar el desarrollo productivo en ambas jurisdicciones.