Avanza el plan de infraestructura: Diego Santilli se reunirá con gobernadores para traspasar obras clave
En el marco de su gestión hacia las provincias, Santilli confirmó una serie de reuniones con mandatarios provinciales para la firma de convenios estratégicos.
En el marco de una agenda orientada a optimizar la gestión de los recursos públicos y agilizar los proyectos pendientes en el interior del país, el Gobierno nacional confirmó una serie de reuniones estratégicas entre Diego Santilli y mandatarios provinciales.
El objetivo principal de estas rondas de negociación será formalizar convenios para el traspaso y reactivación de obras de infraestructura centrales.
Uno de los acuerdos más esperados se concretará con la provincia de Santa Fe, donde se formalizará la transferencia de la gestión de vitales corredores viales. Esta medida busca reactivar la puesta a punto de rutas prioritarias para la producción agroindustrial, otorgándole mayor autonomía y capacidad de ejecución a la administración provincial para resolver los cuellos de botella logísticos.
Por otra parte, la agenda de la próxima semana se trasladará al norte argentino. Santilli mantendrá encuentros de trabajo con las autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para destrabar proyectos hídricos considerados estratégicos para la región. Entre ellos, sobresale el desarrollo del sistema Albigasta, un proyecto crucial que contempla la construcción de acueductos y plantas potabilizadoras destinadas a garantizar el abastecimiento de agua potable y potenciar el desarrollo productivo en ambas jurisdicciones.
Además de los frentes vial e hídrico, las partes comenzarán a evaluar un paquete más amplio de planes de infraestructura que actualmente se encuentran bajo análisis técnico. Desde el Ejecutivo nacional remarcan que estas mesas de diálogo bilateral no solo buscan transferir responsabilidades, sino también establecer un esquema de financiamiento previsible que garantice la continuidad y culminación de los trabajos en marcha.
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