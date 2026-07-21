El Gobierno designó a Javier Lanari como director del Banco Nación

Cambios en el Gabinete: se fue la mano derecha de Manuel Adorni

El cuestionado Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes más cambios en el gabinete del gobierno de Javier Milei en medio del escándalo de corrupción que lo tiene como protagonista y a pesar del cual se aferra al cargo con uñas y dientes.

Adorni informó este lunes a través de sus cuentas en las redes sociales la salida de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa tras dos años y medio de gestión y adelantó que en breve se anunciará a su sucesor. El nuevo secretario trabajará junto a Adrián Ravier en la renovada estructura de comunicación de la Casa Rosada.

En un breve mensaje, Adorni agradeció el trabajo del funcionario y destacó su acompañamiento durante la gestión. "Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión", expresó.

En el mismo mensaje, el vocero le deseó éxito en los proyectos que emprenda a futuro y anticipó que el Gobierno definirá en los próximos días a su sucesor. Según señaló, el reemplazante trabajará de manera coordinada con el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, en el marco de la reorganización del área de comunicación oficial iniciada durante el fin de semana a caballo de la estrategia de correr a Adorni de lugares de alta exposición mientras se aferra con uñas y dientes al cargo mientras avanza la causa en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En tanto, el cuestionado Jefe de Gabinete recibió este lunes en Casa Rosada a Ravier, el flamante vocero presidencial. Adorni difundió en redes sociales una foto junto al economista y destacó el papel que tendrá en esta nueva etapa de la administración de Milei.

El vocero también le deseó éxito en su nueva función y cerró el mensaje con su habitual "Fin".

Por su parte, Ravier agradeció la recepción y se mostró entusiasmado con el desafío. "Gracias Manuel Adorni por la bienvenida. Enfocados en los primeros pasos de este nuevo rol", expresó.

Asimismo, el economista agradeció la confianza depositada en él por el presidente Milei y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Agradezco nuevamente a Javier Milei y a Karina Milei por la confianza y la oportunidad", señaló.