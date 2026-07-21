La mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para avanzar con dos proyectos en el Congreso
Se espera que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reúna con gobernadores para formalizar convenios y captar adhesiones.
La mesa política del Gobierno se reunió este martes en Casa Rosada para tratar los puntos, no sólo del proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sino también de la ansiada Ley de Inocencia Fiscal.
Se espera que el ministro de Economía, Luis Caputo, encabece el miércoles de esta semana una conferencia de prensa en la que se referirá al proyecto de ley de "Inocencia Fiscal II", que podría entrar en breve al Congreso por la Cámara de Diputados.
El Gobierno apuesta a este mecanismo para terminar de incorporar al circuito formal de la economía los dólares que hoy están fuera del sistema, a resguardo de las decisiones políticas de turno.
Al presidente Javier Milei le quedará la tarea de presentar la próxima semana la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que deberá ser tratada y votada en el Congreso Nacional.
El mandatario no estuvo en la reunión de este martes en Casa Rosada.
La mesa contó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Santilli ya anunció que mantendrá encuentros con los gobernadores de varias provincias para formalizar convenios clave, como el traspaso de obras viales a la provincia de Santa Fe.
También se reunirá la semana que viene con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para avanzar en proyectos de infraestructura, como acueductos y plantas potabilizadoras (el sistema Albigasta), y la agenda estará abierta para otras iniciativas.
Mientras tanto, el 6 de agosto podría ser una sesión clave en el Congreso dado que volvería a estar sobre la mesa el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que permitiría la extranjerización masiva de tierras rurales, hasta ahora limitada a un 15% por la vigente Ley 26.737, promulgada en diciembre de 2011.
En esa misma sesión se tocarían temas como la Ley Hojarasca, el proyecto sobre falsas denuncias y los cambios al régimen de Zonas Frías.
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