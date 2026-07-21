La mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para avanzar con dos proyectos en el Congreso

La mesa contó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Santilli ya anunció que mantendrá encuentros con los gobernadores de varias provincias para formalizar convenios clave, como el traspaso de obras viales a la provincia de Santa Fe.

También se reunirá la semana que viene con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para avanzar en proyectos de infraestructura, como acueductos y plantas potabilizadoras (el sistema Albigasta), y la agenda estará abierta para otras iniciativas.

Mientras tanto, el 6 de agosto podría ser una sesión clave en el Congreso dado que volvería a estar sobre la mesa el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que permitiría la extranjerización masiva de tierras rurales, hasta ahora limitada a un 15% por la vigente Ley 26.737, promulgada en diciembre de 2011.

En esa misma sesión se tocarían temas como la Ley Hojarasca, el proyecto sobre falsas denuncias y los cambios al régimen de Zonas Frías.