El Gobierno negó que Brasil haya pedido explicaciones a la Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro

La fiscalía se basó en la documentación otorgada por Interpol, que precisa que, al momento de realizar el cruce a través del puente Tancredo Neves e ingresar a la Argentina, no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Bolsonaro.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó avanzar con la investigación sobre el paso irregular de Flávio Bolsonaro por la Argentina, dando lugar a la solicitud de la fiscal Paloma Ochoa.

Fuga de Flávio Bolsonaro: Pablo Duggan de C5N y Radio 10 compartió la declaración de vuelo

Apenas horas después de perder en el balotaje contra Luiz Inácio Lula Da Silva, quien logró su reelección, Flávio Bolsonaro fue acusado por la Justicia Federal de Brasil en una causa por supuesto lavado de dinero y el juez Alexandre de Moraes le confiscó sus pasaportes y le prohibió salir del país.

Sin embargo, para cuando se venció el plazo en que debía entregar sus documentos el excandidato presidencial ya se encontraba con su familia en un vuelo privado con destino a los Estados Unidos.

El actual senador nacional e hijo del expresidente Jair Bolsonaro denunció persecusión política como lo hiciera su padre en 2023, cuando fue atrapado intentando orquestar un golpe de Estado contra Lula Da Silva.