El Gobierno negó que Brasil haya pedido explicaciones a la Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro
El excandidato presidencial huyó de Brasil perseguido por la Justicia de ese país, pero en Migraciones negaron de plano que haya pisado suelo argentino.
El canciller Pablo Quirno reaccionó este viernes a las versiones sobre un pedido de explicaciones de parte del Gobierno de Brasil con respecto a la supuesta ayuda que se le prestó en el país a Flávio Bolsonaro en su fuga a los Estados Unidos.
Sin embargo, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva citó el jueves 29 de octubre a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasil, María Emilia Cortés, para que brindara explicaciones acerca de la participación del gobierno de Javier Milei en la evasión de Flávio Bolsonaro.
"Falso. No hubo ningún pedido de explicaciones", sentenció en X Pablo Quirno, quien citó un artículo periodístico y remarcó que "Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro", no como constaba en el texto sobre que Javier Milei "retiró el Embajador" argentino en Brasilia.
"No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente)", disparó el titular de Cancillería argentina, aunque en X le hicieron notar que Daniel Raimondi dejó Brasilia el 8 de agosto de este año y desde entonces la sede diplomática es liderada por otros funcionarios, como María Emilia Cortés.
Mientras tanto, el fiscal federal subrogante Aníbal Martínez, de la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú, en Misiones, desestimó este viernes una denuncia por la supuesta entrada irregular al país al considerar que no hubo delito.
La fiscalía se basó en la documentación otorgada por Interpol, que precisa que, al momento de realizar el cruce a través del puente Tancredo Neves e ingresar a la Argentina, no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Bolsonaro.
Desde la Ciudad de Buenos Aires, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó avanzar con la investigación sobre el paso irregular de Flávio Bolsonaro por la Argentina, dando lugar a la solicitud de la fiscal Paloma Ochoa.
Apenas horas después de perder en el balotaje contra Luiz Inácio Lula Da Silva, quien logró su reelección, Flávio Bolsonaro fue acusado por la Justicia Federal de Brasil en una causa por supuesto lavado de dinero y el juez Alexandre de Moraes le confiscó sus pasaportes y le prohibió salir del país.
Sin embargo, para cuando se venció el plazo en que debía entregar sus documentos el excandidato presidencial ya se encontraba con su familia en un vuelo privado con destino a los Estados Unidos.
El actual senador nacional e hijo del expresidente Jair Bolsonaro denunció persecusión política como lo hiciera su padre en 2023, cuando fue atrapado intentando orquestar un golpe de Estado contra Lula Da Silva.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario