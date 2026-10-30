Lula da Silva invitará a Javier Milei y a Donald Trump a la ceremonia de reasunción en Brasilia

Lo que resta saber, si se concretan esas invitaciones diplomáticas, es si Milei y Trump aceptarán el convite a recomenzar la relación. Por el lado del estadounidense, ya dijo que hablará con su par brasileño, aun cuando sostuvo que el resultado del balotaje fue “una desgracia”.

¿Podrán Milei y Lula encontrarse antes?

¿Lula y Milei volverán a darse vuelta la cara en Madrid?

Sin embargo, Javier Milei y Lula Da Silva podrían reencontrarse antes del acto de reasunción del brasileño, y el escenario de la reunión -si es que se produce- sería Madrid, durante la Cumbre Iberoamericana que se desarrollará en la capital de España.

Lo confirmado es que el mandatario argentino volverá a viajar a tierra española la semana próxima, en esta ocasión en visita oficial, para participar de esa Cumbre, mientras que la presencia del brasileño todavía no fue confirmada oficialmente.

En tanto, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, expresó que tiene "la más alta expectativa" de que el mandatario brasileño participe de la Cumbre, tratándose del país más grande, más poblado y con la mayor economía de todos los participantes.

El encuentro se desarrollará entre el 4 y 5 de noviembre y allí estarán representantes de los 22 países miembros de la comunidad iberoamericana: 19 de América Latina además de España, Portugal y Andorra.