Lula da Silva invitará a Javier Milei y a Donald Trump a la ceremonia de reasunción en Brasilia
El mandatario brasileño quiere "limar asperezas" diplomáticas con los dos presidentes que aún no reconocieron su victoria sobre el prófugo Flávio Bolsonaro.
Fuentes del Palacio del Planalto indicaron que Luiz Inácio Lula Da Silvia invitará a Javier Milei y Donald Trump para la ceremonia de reasunción, que se llevará a cabo en la capital de Brasil a principios del año próximo.
El ganador del balotaje contra el fugado Flávio Bolsonaro retomará posesión del cargo presidencial durante un acto oficial a llevarse a cabo el 5 de enero del 2027, cuatro días después de la fecha tradicional, según estipuló el Tribunal Superior Electoral (TSL).
Según indican medios locales, el mandatario brasileño formalizará invitaciones a los presidentes de la Argentina y de los Estados Unidos como un “gesto político” que apunta a superar diferencias y los eventuales roces diplomáticos que no dejan de producirse.
Entre ellos, la posible ayuda del Gobierno argentino habría brindado para facilitar la fuga de Bolsonaro, quien durante la madrugada del miércoles pasado partió subrepticiamente desde la provincia de Misiones con destino a Estados Unidos, cuando era requerido por la Justicia de su país.
Además son los dos mandatarios americanos que todavía felicitaron y ni siquiera reconocieron la victoria electoral del candidato del Partido de los Trabajadores, que logró una remontada histórica en la segunda vuelta.
Lo que resta saber, si se concretan esas invitaciones diplomáticas, es si Milei y Trump aceptarán el convite a recomenzar la relación. Por el lado del estadounidense, ya dijo que hablará con su par brasileño, aun cuando sostuvo que el resultado del balotaje fue “una desgracia”.
¿Podrán Milei y Lula encontrarse antes?
Sin embargo, Javier Milei y Lula Da Silva podrían reencontrarse antes del acto de reasunción del brasileño, y el escenario de la reunión -si es que se produce- sería Madrid, durante la Cumbre Iberoamericana que se desarrollará en la capital de España.
Lo confirmado es que el mandatario argentino volverá a viajar a tierra española la semana próxima, en esta ocasión en visita oficial, para participar de esa Cumbre, mientras que la presencia del brasileño todavía no fue confirmada oficialmente.
En tanto, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, expresó que tiene "la más alta expectativa" de que el mandatario brasileño participe de la Cumbre, tratándose del país más grande, más poblado y con la mayor economía de todos los participantes.
El encuentro se desarrollará entre el 4 y 5 de noviembre y allí estarán representantes de los 22 países miembros de la comunidad iberoamericana: 19 de América Latina además de España, Portugal y Andorra.
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