Pablo Quirno y el canciller de Brasil se cruzaron sin mirarse en un encuentro del G20
En medio de las tensiones diplomáticas entre ambas naciones, compartieron una reunión del G20 en Estados Unidos, pero no tienen prevista una reunión bilateral.
El canciller Pablo Quirno y su par del Brasil, Mauro Vieira, se cruzaron este viernes en Atlanta (Estados Unidos), donde tiene lugar la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, en medio de la tensión diplomática emergente de la fuga de Flávio Bolsonaro a través de territorio argentino.
La tensión se había desatado previamente cuando Javier Milei, siguiendo instrucciones del gobierno liderado por Donald Trump, se negó a reconocer la victoria de Lula Da Silva en el balotaje del domingo pasado.
Ambos mandatarios fueron los únicos de América que hasta ahora se niegan a reconocer la reelección; Trump, incluso, fue más lejos al calificar la elección como “fraudulenta” y a su resultado como “una desgracia”.
Cancilleres de la Argentina y Brasil
La reunión de cancilleres del G20 que se lleva a cabo en Atlanta es encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que cumple tareas de anfitrión, y se extenderá hasta el sábado.
Pero no está previsto que Quirno y Vieira mantengan una reunión bilateral para hablar de intereses comunes, mucho menos para las limar las asperezas que vienen acumulándose entre las administraciones de ambos socios comerciales.
Pablo Quirno capeando la tormenta
Es Pablo Quirno quien, luego de la fuga a Estados Unidos de Flávio Bolsonaro, partiendo en avión privado desde Misiones, quedó en el centro de la tormenta, siendo uno de los apuntados por la oposición.
De hecho, en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de resolución que pide interpelar al canciller por el ingreso a nuestro país y posterior salida en un avión privado del senador brasileño al que la Justicia de su país le había solicitado su pasaporte a partir de causas pendientes.
El diputado Pablo Juliano presentó la iniciativa que pide explicaciones al titular del Palacio San Martín sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú para desde allí dirigirse a los Estados Unidos con escala en Ecuador.
El legislador radical del bloque Democracia para Siempre quiere determinar si funcionarios del gobierno de Javier Milei facilitaron la huida del excandidato que ahora se autoproclama “líder de Brasil”.
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