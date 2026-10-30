Pablo Quirno y el canciller de Brasil se cruzaron sin mirarse en un encuentro del G20.

Pablo Quirno capeando la tormenta

Es Pablo Quirno quien, luego de la fuga a Estados Unidos de Flávio Bolsonaro, partiendo en avión privado desde Misiones, quedó en el centro de la tormenta, siendo uno de los apuntados por la oposición.

De hecho, en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de resolución que pide interpelar al canciller por el ingreso a nuestro país y posterior salida en un avión privado del senador brasileño al que la Justicia de su país le había solicitado su pasaporte a partir de causas pendientes.

El diputado Pablo Juliano presentó la iniciativa que pide explicaciones al titular del Palacio San Martín sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú para desde allí dirigirse a los Estados Unidos con escala en Ecuador.

El legislador radical del bloque Democracia para Siempre quiere determinar si funcionarios del gobierno de Javier Milei facilitaron la huida del excandidato que ahora se autoproclama “líder de Brasil”.