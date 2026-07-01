El Gobierno nombró a un meteorólogo y oceanógrafo físico al frente del Servicio Meteorológico Nacional

La salida de Mauad se produjo luego de más de 140 despidos en el SMN y con la perspectiva de la desvinculación o pase a retiro de personal civil o militar que está en condiciones de jubilarse.

Esta semana trascendió que el objetivo es que el personal civil sea de 590 personas.

Por otra parte, julio llegó con la novedad de 170 despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en su mayoría de personas a quienes se les terminó el contrato y no se los renovaron por mucho que esa dependencia del Estado también sea considerada clave en el contexto actual.