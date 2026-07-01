El Gobierno nombró a un meteorólogo y oceanógrafo físico al frente del Servicio Meteorológico Nacional
Tras varios días de incertidumbre y con la perspectiva de más despidos dentro del organismo, Defensa anunció quién sucederá al militar (r) Antonio José Mauad.
El Ministerio de Defensa anunció este miércoles la designación de Pedro Di Nezio al frente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), apenas días después de que se concretara la salida del veterano de Malvinas Antonio José Mauad.
Al contrario de como ocurrió con Mauad, quien fue duramente criticado desde el inicio de su gestión porque no tenía conocimiento específico para encabezar el SMN, desde el Ministerio de Defensa informaron que Di Nezio es meteorólogo y oceanógrafo físico "con más de dos décadas de trayectoria en instituciones académicas y científicas de los Estados Unidos".
"Su trabajo se ha centrado en el modelado numérico, la predicción climática estacional y el estudio de fenómenos de alto impacto, como El Niño, La Niña, sequías persistentes y eventos meteorológicos extremos", expuso la cartera que dirige el teniente General Carlos Alberto Presti.
Por ahora, el nombramiento obedeció al "proceso de modernización" que el Gobierno tiene pensado para el Servicio Meteorológico Nacional y su llegada fue descrita como un "salto cualitativo en las capacidades técnicasy científicas del organismo" tras más de un año con sede vacante o en manos del exmiembro de la Fuerza Aérea.
"Con esta designación, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con la construcción de un organismo más eficiente, moderno y preparado para enfrentar los desafios climáticos", sentenciaron las autoridades.
La salida de Mauad se produjo luego de más de 140 despidos en el SMN y con la perspectiva de la desvinculación o pase a retiro de personal civil o militar que está en condiciones de jubilarse.
Esta semana trascendió que el objetivo es que el personal civil sea de 590 personas.
Por otra parte, julio llegó con la novedad de 170 despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en su mayoría de personas a quienes se les terminó el contrato y no se los renovaron por mucho que esa dependencia del Estado también sea considerada clave en el contexto actual.
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