Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 30 de junio

Martes: La jornada comenzará con condiciones complicadas para el tránsito debido a la formación de nieblas y neblinas durante la mañana. El cielo se presentará ligeramente nublado durante el resto del día, con una temperatura mínima de 4 °C y una máxima que apenas alcanzará los 14 °C.

Miércoles: El inicio de julio traerá un aumento paulatino de la nubosidad. Se espera cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y la noche, y mayormente cubierto durante la tarde. El termómetro continuará en descenso, registrando una mínima de 3 °C y una máxima de 14 °C.

Jueves: Será uno de los días más rigurosos y gélidos de la semana en el AMBA. El cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas y pasará a algo nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas tocarán marcas extremas: la mínima se ubicará en los 0 °C —con sensaciones térmicas que podrían ser inferiores en zonas suburbanas— mientras que la máxima no superará los 12 °C.