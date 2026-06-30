Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 30 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con muy frío pero buenas condiciones del clima en el AMBA para la continuidad de la semana.
La masa de aire frío de origen antártico ya se hace sentir con fuerza en la región metropolitana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico extendido para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), confirmando que las temperaturas continuarán en un marcado descenso a lo largo de la semana, alcanzando registros congelantes hacia el inicio de julio.
Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la estabilidad que brinda un potente sistema de alta presión, lo que garantizará cielos mayormente despejados pero con un enfriamiento nocturno extremo y la formación de heladas aisladas.
Cómo sigue el clima en el AMBA
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Martes: La jornada comenzará con condiciones complicadas para el tránsito debido a la formación de nieblas y neblinas durante la mañana. El cielo se presentará ligeramente nublado durante el resto del día, con una temperatura mínima de 4 °C y una máxima que apenas alcanzará los 14 °C.
Miércoles: El inicio de julio traerá un aumento paulatino de la nubosidad. Se espera cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y la noche, y mayormente cubierto durante la tarde. El termómetro continuará en descenso, registrando una mínima de 3 °C y una máxima de 14 °C.
Jueves: Será uno de los días más rigurosos y gélidos de la semana en el AMBA. El cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas y pasará a algo nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas tocarán marcas extremas: la mínima se ubicará en los 0 °C —con sensaciones térmicas que podrían ser inferiores en zonas suburbanas— mientras que la máxima no superará los 12 °C.
Viernes: El cierre de la semana laboral mantendrá el ambiente plenamente invernal. La madrugada y la mañana presentarán cielo parcialmente nublado, incrementándose la nubosidad hacia la tarde y la noche a mayormente nublado. El termómetro volverá a registrar una mínima de 0 °C y una máxima estimada en 13 °C.
Ante este escenario de bajas temperaturas persistentes, las autoridades recomiendan extremar los cuidados con los sistemas de calefacción para evitar accidentes y abrigarse adecuadamente, especialmente de cara a las mañanas del jueves y viernes, donde el frío se sentirá con rigor polar.
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