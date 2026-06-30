Renunció por segunda vez el director del Servicio Meteorológico Nacional en medio de una reestructuración
Durante ambas gestiones se produjeron cientos de despidos en el Servicio Meteorológico Nacional, y tras su partida seguirá la reestructuración del organismo.
Antonio José Mauad renunció el viernes de la semana pasada al cargo de Director del Servicio Meteorológico Nacional tras haber cumplido un mandato de apenas cinco meses al frente del organismo en lo que fue un segundo mandato
El veterano de la Guerra de Malvinas -hoy retirado de la Fuerza Aérea- había asumido por primera vez el cargo en enero de 2025, cuando el Gobierno ya había "podado" 121 empleados del organismo en nombre de la motosierra.
En ese entonces, su nombramiento había sido rechazado dentro del organismo por considerarse que no reunía la experiencia específica para el puesto de Director, y de hecho duró ocho meses en el cargo, hasta el 12 de agosto de 2025 cuando se retiró por "razones personales".
Mauad asumió por segunda vez como director del Servicio Meteorológico Nacional en febrero de 2026 a través del Decreto 77/2026, pero ad honorem y por un plazo de seis meses, aunque no llegó a cumplir ese plazo.
Sin embargo, el año y medio que estuvo vinculado al organismo fueron suficiente tiempo para supervisar los despidos de 140 trabajadores, y a su renuncia le seguirá un plan de reestructuración en el que se jubilará a 30 trabajadores civiles, 15 militares en retiro y 20 agentes en pase a disponibilidad.
El objetivo es que el personal civil sea de 590 personas.
Fuentes del Ministerio de Defensa citadas por Infobae convinieron en que Mauad, de 72 años, "cumplió su misión" y que "cuando asumió, había planteado un plazo de seis meses"
"El miércoles vamos a anunciar quién será su reemplazante, de cara a una nueva etapa del plan de modernización del Servicio Meteorológico Nacional", agregaron, porque el nuevo Director tendrá "un perfil distinto, para avanzar en la próxima etapa del servicio más moderno".
Por su parte, desde el Centro Argentino de Meteorólogos emitieron el lunes de esta semana un comunicado a propósito de la salida de Mauad en el que se señala "la necesidad de que el Poder Ejecutivo designe, con la mayor celeridad posible, una nueva autoridad que garantice la continuidad institucional del organismo".
"La conducción del SMN no puede quedar sujeta a decisiones transitorias o improvisadas", protestaron desde la CAM, atentos a que "no se trata únicamente de cubrir una vacante administrativa: se trata de garantizar la conducción técnica de un organismo esencial que brinda productos y servicios para la seguridad de la población, la gestión del riesgo, la producción, el transporte, la defensa, la investigación científica y el desarrollo del país".
Basándose en "los requisitos establecidos por la normativa vigente establecida por el Decreto 1432/2007", desde la CAM denunciaron que la "reiteración de cambios en la conducción del organismo evidencia la ausencia de una política sostenida para una institución estratégica del Estado".
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