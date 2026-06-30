Renunció por segunda vez el director del Servicio Meteorológico Nacional en medio de una reestructuración

El objetivo es que el personal civil sea de 590 personas.

Fuentes del Ministerio de Defensa citadas por Infobae convinieron en que Mauad, de 72 años, "cumplió su misión" y que "cuando asumió, había planteado un plazo de seis meses"

"El miércoles vamos a anunciar quién será su reemplazante, de cara a una nueva etapa del plan de modernización del Servicio Meteorológico Nacional", agregaron, porque el nuevo Director tendrá "un perfil distinto, para avanzar en la próxima etapa del servicio más moderno".

Por su parte, desde el Centro Argentino de Meteorólogos emitieron el lunes de esta semana un comunicado a propósito de la salida de Mauad en el que se señala "la necesidad de que el Poder Ejecutivo designe, con la mayor celeridad posible, una nueva autoridad que garantice la continuidad institucional del organismo".

"La conducción del SMN no puede quedar sujeta a decisiones transitorias o improvisadas", protestaron desde la CAM, atentos a que "no se trata únicamente de cubrir una vacante administrativa: se trata de garantizar la conducción técnica de un organismo esencial que brinda productos y servicios para la seguridad de la población, la gestión del riesgo, la producción, el transporte, la defensa, la investigación científica y el desarrollo del país".

Basándose en "los requisitos establecidos por la normativa vigente establecida por el Decreto 1432/2007", desde la CAM denunciaron que la "reiteración de cambios en la conducción del organismo evidencia la ausencia de una política sostenida para una institución estratégica del Estado".