Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 1 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un desplome drástico de las marcas térmicas para los próximos días para el AMBA, junto con buen clima.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico extendido para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y confirmó el ingreso de una masa de aire polar que hará congelar los termómetros, registrando marcas térmicas bajo cero de cara al fin de semana, pero siempre con buenas condiciones del clima.
Las jornadas se caracterizarán por una fuerte amplitud térmica, nubosidad variable y heladas generalizadas en las zonas suburbanas, transformando a esta semana en una de las más gélidas en lo que va del año.
Día por día: cómo sigue el clima en el AMBA
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Miércoles: La jornada arrancó con densos bancos de neblina durante la madrugada, dando paso a un cielo parcialmente nublado por la mañana y la noche, y mayormente cubierto por la tarde. El termómetro oscilará entre una mínima de 2°C y una máxima que apenas trepará a los 13°C.
Jueves: Se acentúa el enfriamiento. El cielo se presentará algo nublado durante toda la jornada, permitiendo que el sol asome de a ratos, aunque no alcanzará para templar el ambiente: la mínima será de 0°C y la máxima llegará a los 10°C.
Viernes: Será el día más crítico de la ola polar. Se prevé un cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, tornándose mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las condiciones serán extremas, con una mínima de -2°C (dos grados bajo cero) y una máxima de 11°C.
¿Cómo viene el fin de semana?
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Sábado: Un leve y temporario respiro en las marcas extremas. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día, con una mínima de 2°C y una máxima que tocará los 14°C, configurando la tarde menos fría de la semana.
Domingo: Para el cierre del fin de semana vuelve a ingresar aire frío. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una mínima de 6°C en las primeras horas, pero con un rápido descenso que dejará la máxima en apenas 10°C, anticipando un arranque de la semana entrante nuevamente riguroso.
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