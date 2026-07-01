Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 1 de julio

Miércoles: La jornada arrancó con densos bancos de neblina durante la madrugada, dando paso a un cielo parcialmente nublado por la mañana y la noche, y mayormente cubierto por la tarde. El termómetro oscilará entre una mínima de 2°C y una máxima que apenas trepará a los 13°C.

Jueves: Se acentúa el enfriamiento. El cielo se presentará algo nublado durante toda la jornada, permitiendo que el sol asome de a ratos, aunque no alcanzará para templar el ambiente: la mínima será de 0°C y la máxima llegará a los 10°C.