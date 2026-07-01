A qué hora llega la bomba polar y el frío extremo: las temperaturas en AMBA, día por día

Miércoles: El día transcurre con cielo mayormente cubierto, marcas de entre 4°C y 13°C, y ráfagas de viento del sector sur de entre 42 y 50 km/h que aumentan la sensación de frío.

Jueves: Se registrará el descenso térmico más violento de la semana. La madrugada arrancará con apenas 2°C de mínima y la máxima no superará los 10°C por la tarde, bajo un cielo parcialmente nublado.

Viernes: El ambiente seguirá muy frío en las primeras horas, con una mínima de 5°C y una máxima de 12°C.