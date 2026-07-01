A qué hora llega la bomba polar y el frío extremo: las temperaturas en AMBA, día por día
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inminente y drástico descenso térmico en todo el país, incluido Buenos Aires. Los detalles de la ola de frío.
El invierno no da respiro. Luego de una breve tregua térmica en las provincias del centro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el frío riguroso volverá a adueñarse de todo el territorio nacional, a través de lo que se popularizó como una "bomba polar".
El reingreso de una masa de aire de origen polar provocará un marcado desplome de los termómetros desde este jueves, dejando registros que rozarán los 0°C en múltiples regiones y el escenario ideal para nevadas en los sectores de montaña.
Aunque en las redes sociales suele hablarse popularmente de una "bomba polar" para graficar la intensidad del fenómeno, los especialistas aclararon que se trata de un recambio de masa de aire tradicional para la época, el cual garantizará jornadas gélidas y de frío persistente durante varios días consecutivos.
De esta manera, la mal llamada "bomba polar" llegaría en las primeras horas de este jueves 2 de julio a todo el país, incluída el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Frío cómo afectará la "bomba polar" al AMBA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, los efectos de este frente polar se consolidarán hacia el final de la semana:
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Miércoles: El día transcurre con cielo mayormente cubierto, marcas de entre 4°C y 13°C, y ráfagas de viento del sector sur de entre 42 y 50 km/h que aumentan la sensación de frío.
Jueves: Se registrará el descenso térmico más violento de la semana. La madrugada arrancará con apenas 2°C de mínima y la máxima no superará los 10°C por la tarde, bajo un cielo parcialmente nublado.
Viernes: El ambiente seguirá muy frío en las primeras horas, con una mínima de 5°C y una máxima de 12°C.
Fin de semana y comienzos de la próxima: Se espera una leve mejoría. El sábado el termómetro oscilará entre los 6°C y 14°C, mientras que el domingo lo hará entre los 7°C y 13°C. Para el lunes y martes se consolidará una rutina típicamente invernal, con mínimas de 6°C y máximas de 14°C, sin lluvias a la vista.
Mapa de alertas: nieve en la cordillera, viento en el norte y tormentas en el NEA
Mientras el frente polar avanza de sur a norte, el SMN mantiene activas diversas advertencias meteorológicas por fenómenos severos en distintas regiones del país:
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Nevadas y viento en Cuyo y Patagonia: Las áreas cordilleranas de Mendoza y Neuquén permanecen bajo alerta por nevadas de variada intensidad en alta montaña, acompañadas de vientos intensos que complicarán la visibilidad.
Vientos en el NOA y San Juan: Rige una alerta amarilla por ráfagas fuertes en zonas de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán, lo que podría generar complicaciones en las actividades al aire libre.
Tormentas fuertes en el Litoral: La inestabilidad se concentrará en el noreste. Corrientes, Formosa y Misiones están bajo alerta por tormentas que pueden incluir precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo de forma localizada.
Para el resto de las provincias no se prevén fenómenos meteorológicos de peligro inminente, aunque el factor común en toda la geografía argentina será un amanecer con heladas y una sensación térmica muy baja por efecto del viento sur durante los próximos días.
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