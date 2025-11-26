Jorge Macri anunció que quien cometa algún delito en CABA perderá el registro

“En la Ciudad, el orden no se negocia”, remarcó el jefe de Gobierno al anunciar la medida con un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

jorge macri delito registro

Desde el Gobierno porteño detallaron que este sistema se podrá aplicar a partir de un intercambio de información entre dos áreas: la Secretaría de Seguridad notificará a la oficina responsable de emitir las licencias de conducir los datos de las personas que fueron detenidas por cometer delitos con autos o motos. Luego, la Dirección General de Habilitación de Conductores analizará esa información y aplicará la normativa vigente que llegaría hasta el retiro de las licencias de conducir.

Durante este año ya fueron detenidas en la Ciudad de Buenos Aires un total de 1.021 personas que cometieron delitos utilizando motos y autos. De ellas, 523 son de la provincia de Buenos Aires y 446 con residencia en CABA. De estas 446 personas, 125 tenían licencias de conducir emitidas en territorio porteño.

La información de esas 125 personas y de las que sean detenidas en adelante serán remitidas a la Dirección General de Habilitación de Conductores para la revisión de sus licencias y su baja.

“El trabajo en Seguridad es multidisciplinario y requiere la interacción y cooperación de todas las áreas del Estado. Por eso, esta decisión va en el sentido de quitarles herramientas a quienes buscan en el delito una forma de vida. Los hechos de inseguridad han ido mutando y muchos delincuentes utilizan hoy herramientas legales”, explicó al respecto el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro.