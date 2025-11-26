Jorge Macri anunció que quien cometa algún delito en CABA perderá el registro
El jefe de Gobierno porteño informó la nueva disposición a través de sus redes sociales.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que quienes cometan delitos utilizando motos o autos perderán automáticamente su licencia de conducir si la misma fue emitida en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora, los delincuentes podían seguir circulando con registros vigentes, pero esa situación cambió a partir de la nueva disposición.
La inédita medida en materia de seguridad vial y prevención del delito fue anunciada por Macri este miércoles por la mañana a través de sus redes sociales, donde brindó además algunos detalles de la nueva disposición y los motivos que llevaron a su implementación.
Según datos oficiales proporcionados por el jefe de Gobierno porteño, en lo que va del año ya fueron detenidos 125 delincuentes que utilizaron vehículos para cometer robos y que contaban con licencias vigentes emitidas por registros automotores de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de esta nueva decisión, desde el ejecutivo porteño decidieron que esas licencias serán dadas de baja. A su vez, Macri confirmó que el mismo procedimiento se aplicará a cada nuevo caso que se registre.
"En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad. Esas licencias se dan de baja, y lo mismo vamos a hacer con las de cada nuevo delincuente que detengamos", detalló Macri.
“En la Ciudad, el orden no se negocia”, remarcó el jefe de Gobierno al anunciar la medida con un mensaje publicado en su perfil de la red social X.
Desde el Gobierno porteño detallaron que este sistema se podrá aplicar a partir de un intercambio de información entre dos áreas: la Secretaría de Seguridad notificará a la oficina responsable de emitir las licencias de conducir los datos de las personas que fueron detenidas por cometer delitos con autos o motos. Luego, la Dirección General de Habilitación de Conductores analizará esa información y aplicará la normativa vigente que llegaría hasta el retiro de las licencias de conducir.
Durante este año ya fueron detenidas en la Ciudad de Buenos Aires un total de 1.021 personas que cometieron delitos utilizando motos y autos. De ellas, 523 son de la provincia de Buenos Aires y 446 con residencia en CABA. De estas 446 personas, 125 tenían licencias de conducir emitidas en territorio porteño.
La información de esas 125 personas y de las que sean detenidas en adelante serán remitidas a la Dirección General de Habilitación de Conductores para la revisión de sus licencias y su baja.
“El trabajo en Seguridad es multidisciplinario y requiere la interacción y cooperación de todas las áreas del Estado. Por eso, esta decisión va en el sentido de quitarles herramientas a quienes buscan en el delito una forma de vida. Los hechos de inseguridad han ido mutando y muchos delincuentes utilizan hoy herramientas legales”, explicó al respecto el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro.
