El Gordo Dan destapó otra olla: de cuando José Luis Espert trató de sobornar a Javier Milei
El actual diputado nacional y cabeza de lista en provincia de Buenos Aires pasa por su peor momento y amenaza con llevarse puesto al Gobierno.
Hasta las manos… Así parece estar José Luis Espert y, por elevación, la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires luego de que estallara el escándalo por el cobro de U$S200.000 por parte del candidato libertario en 2019, cuando se postulaba para presidente de la Nación.
Un escándalo que hizo estallar una interna inesperada en el oficialismo nacional: mientras Javier Milei defiende y ratifica al diputado libertario para la reelección, Patricia Bullrich le exige “explicaciones” que Espert se niega a dar; ni siquiera negando públicamente haber recibido ese dinero de “Fred” Machado, detenido en la Argentina con pedido de extradición desde Estados Unidos por tráfico de estupefacientes.
Como se sabe, el candidato libertario fue obligado a concurrir a un canal amigo para se entrevistado por periodistas amigos del Gobierno para clarificar la situación, pero no negó haber cobrado esa fortuna que tampoco declaró a la Justicia Electoral, y encima habló de una “operación” atribuida al kirchnerismo y a Juan Grabois, en particular, quien lo denunció ante la Justicia por su presunto vínculo con un procesado narcotraficante.
Para colmo de males, otro escándalo explotó en el rostro de los funcionarios y candidatos anarcocapitalistas: resulta que por aquella misma época, fue el propio Espert quien intentó sobornar a Milei, por ese entonces iniciando sus primeros pasos electorales, para que bajara su candidatura.
En alguna vieja entrevista, el actual Presidente reconocía que le habían “mucha guita” sobre la mesa para bajarse y así favorecer la candidatura derechista de Espert: unos U$S300.000 que rechazó, pero que habla de la disponibilidad de efectivo con que contaba el ahora sospechado de vínculos con el narcotráfico.
En octubre de 2022, también Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, confirmaba la especie a través de sus redes sociales: “Un tiempo después el Javo me lo confirmó PERSONALMENTE una vez que nos vimos. Que Espert había intentado bajar su candidatura por guita. Y por eso se había ido. Por eso se abrió de Avanza Libertad. Por eso nació la Libertad Avanza”.
No obstante, el tiempo y las ambiciones -políticas y de las otras- volvieron a unirlos y hoy son nuevamente parte de la misma estructura político-partidaria, de la misma gestión, y se defienden mutuamente a cualquier costo -político y del otro.
