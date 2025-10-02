El Gordo Dan destapó otra olla: de cuando José Luis Espert trató de sobornar a Javier Milei

En alguna vieja entrevista, el actual Presidente reconocía que le habían “mucha guita” sobre la mesa para bajarse y así favorecer la candidatura derechista de Espert: unos U$S300.000 que rechazó, pero que habla de la disponibilidad de efectivo con que contaba el ahora sospechado de vínculos con el narcotráfico.

En octubre de 2022, también Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, confirmaba la especie a través de sus redes sociales: “Un tiempo después el Javo me lo confirmó PERSONALMENTE una vez que nos vimos. Que Espert había intentado bajar su candidatura por guita. Y por eso se había ido. Por eso se abrió de Avanza Libertad. Por eso nació la Libertad Avanza”.

No obstante, el tiempo y las ambiciones -políticas y de las otras- volvieron a unirlos y hoy son nuevamente parte de la misma estructura político-partidaria, de la misma gestión, y se defienden mutuamente a cualquier costo -político y del otro.

tuit gordo dan espert