Karina Milei desistió de la medida judicial que prohibió la difusión de sus audios
En una presentación judicial, la secretaria de la Presidencia remarcó que hay una causa penal abierta por violación a la Ley de Inteligencia.
La secretaria general de la presidencia Karina Milei desistió de mantener la medida cautelar que un juez había dictado para impedir la reproducción de audios atribuidos a su persona supuestamente grabados en la Casa Rosada
La hermana del presidente realizó una presentación ante el juez civil y comercial federal Alejandro Maraniello que había otorgado la medida cautelar, que fue apelada por varios dueños de medios y periodistas y cuestionada por distintas asociaciones de abogados.
En el marco de la apelación efectuada por Jorge Fontevecchia, Karina Milei efectuó la presentación en la que si bien desiste de la cautelar, remarcó que existe una causa penal abierta por la difusión de los audios.
En el escrito, los representantes de Karina Milei aseguraron que los audios ventilados “no afectan la seguridad nacional” y que se realizó una denuncia penal. Esa denuncia fue efectuada en el fuero federal penal está a cargo del fiscal Carlos Stornelli.
La presentación advirtió que los audios fueron obtenidos “ilegalmente” y “con el fin de desinformar y provocar un daño político a su familia”.
El escrito de Karina Milei
Karina Milei efectuó la presentación en la que si bien desiste de la cautelar, remarcó que existe una causa penal abierta por la difusión de los audios. En el escrito, Milei aseveró que “la medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”.
“Lo cierto es que se trata de audios obtenidos ilegalmente los cuales además están manipulados y editados con una finalidad propio de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia”, remarca.
"La libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente", añadió.
Asimismo explicó que "jamás la libertad de prensa puede alentar, promocionar y difundir la comisión de delitos como base para la obtención de información. Eso no es libertad de prensa, eso es un atentado contra la democracia y sus valores más básicos”.
Finalmente, la funcionaria pidió que se levante la medida cautelar, ya que los audios “oportunamente fueron reproducidos audios atribuidos a quien suscribe en medios extranjeros y el contenido no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la cuenta actualmente”.
