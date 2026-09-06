El video de Nati Jota y Gastón Edul: qué hay detrás de la tendencia viral del domingo

"Yo estaba re tranqui chusmeando en tw y de la nada me sale el video de gaston edul con nati jota", publicó un usuario. En la misma sintonía, otro posteo intentaba sembrar la duda: "Cuando la gente vea el vídeo filtrado de Nati jota y Gastón edul, van a volverse locos", evidenciando la clara intención de pescar interacciones a costa de la reputación ajena.