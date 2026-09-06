El video de Nati Jota y Gastón Edul: qué hay detrás de la tendencia viral del domingo
Una nueva fake news sacudió el mundo virtual este domingo, posicionando a los reconocidos comunicadores en lo más alto de los temas del día.
peEl ecosistema de las redes sociales volvió a demostrar su cara más voraz y manipuladora este domingo, cuando los nombres de Nati Jota y Gastón Edul se convirtieron en tendencia absoluta en la plataforma X (antigua Twitter) a raíz de un bulo masivo.
Los compañeros de trabajo, quienes tiempo atrás habían sido blanco de intensos "shipeos" por parte de sus seguidores, un coqueteo virtual que jamás pasó de una relación de colegas y amistad, al menos de forma oficial; amanecieron en el centro de una mentira viralizada con el único fin de captar atención.
La maniobra comenzó a tomar vuelo cuando diversos perfiles empezaron a replicar frases alarmistas simulando haber consumido material privado de ambos.
"Yo estaba re tranqui chusmeando en tw y de la nada me sale el video de gaston edul con nati jota", publicó un usuario. En la misma sintonía, otro posteo intentaba sembrar la duda: "Cuando la gente vea el vídeo filtrado de Nati jota y Gastón edul, van a volverse locos", evidenciando la clara intención de pescar interacciones a costa de la reputación ajena.
La fake news sobre Nati Jota y Gastón Edul: la aclaración que destapó la maniobra
Ante la marea de especulaciones y el revuelo generado entre los internautas, tardaron en aparecer las voces que advirtieron sobre la estafa virtual. La cuenta especializada en espectáculos y redes Mundo Famosos intervino para frenar la desinformación y dejar en evidencia el modus operandi detrás de la tendencia.
"No existe ningún video de Gastón Edul y Nati Jota chicos, es tremenda publicidad, no se dan cuenta toda cuando salen las cuentas verificadas con el mismo texxxtooo", señalaron, advirtiendo sobre las granjas de bots y perfiles monetizados que utilizan falsas polémicas sexuales para viralizar contenido o redirigir tráfico en la red social.
Memes y búsqueda de interacciones con "el video de Nati Jota y Gastón Edul"
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