El Gobierno firmó el decreto y un feriado irrumpe en septiembre para formar un fin de semana largo

Feriado en San Fernando: el impacto en servicios, clases y administración

La jornada festiva impacta de lleno en el normal funcionamiento institucional del distrito, comenzando por el ámbito educativo: el calendario escolar de la provincia contempla la interrupción de las actividades pedagógicas en las escuelas locales durante el día patronal.

Asimismo, la normativa provincial determina un esquema de día no laborable que alcanza a la Administración Pública y al Banco Provincia, mientras que el sector comercial, industrial y la actividad privada en general operan bajo un régimen optativo donde queda a criterio de cada empleador la apertura de puertas.

Por su parte, la prestación de los servicios comunales —tales como la recolección de residuos, la atención en centros sanitarios o el funcionamiento de polideportivos— queda sujeta a la diagramación operativa específica que defina el municipio para la fecha.