El Gobierno firmó el decreto y un feriado irrumpe en septiembre para formar un fin de semana largo
El jefe comunal avaló la medida para que este lunes 7 de septiembre sea feriado en un importante municipio de la provincia de Buenos Aires.
El noveno mes del año llega sin feriados de carácter nacional que alcancen a todos los argentinos, aunque la realidad es bien distinta al poner la lupa sobre las jurisdicciones locales. Un distrito específico de la provincia de Buenos Aires inaugura septiembre con un atractivo fin de semana largo que beneficia directamente a sus vecinos.
La medida no se extiende a todo el territorio bonaerense y se circunscribe únicamente al partido de San Fernando, con motivo de la conmemoración de sus fiestas patronales consagradas a Nuestra Señora de Aránzazu, patrona de la comunidad.
Gracias a esta disposición, los residentes de este distrito de la zona norte gozan de un descanso de tres días que abarca el fin de semana del sábado 5 y domingo 6, extendiéndose hasta el lunes 7 de septiembre para permitirles programar una pausa o una escapada recreativa.
Los orígenes de la patrona de San Fernando
La arraigada festividad religiosa hunde sus raíces en los tiempos de los primeros inmigrantes vascos que poblaron la región, quienes trasladaron hasta estas tierras la veneración por la Virgen oriunda de Guipúzcoa —cuya imagen mítica fuera hallada en el año 1469 por el pastor Rodrigo de Balzategui—.
Con el transcurso de las décadas, la figura de Aránzazu se entrelazó de manera indisoluble con la identidad fundacional del partido. Alrededor del templo comenzó a estructurarse el trazado urbano a principios del siglo XIX, posicionando a la parroquia frente a la tradicional Plaza Mitre. Dicho legado se renueva cada septiembre mediante la tradicional procesión por las arterias céntricas y la misa solemne en honor a la advocación mariana.
Feriado en San Fernando: el impacto en servicios, clases y administración
La jornada festiva impacta de lleno en el normal funcionamiento institucional del distrito, comenzando por el ámbito educativo: el calendario escolar de la provincia contempla la interrupción de las actividades pedagógicas en las escuelas locales durante el día patronal.
Asimismo, la normativa provincial determina un esquema de día no laborable que alcanza a la Administración Pública y al Banco Provincia, mientras que el sector comercial, industrial y la actividad privada en general operan bajo un régimen optativo donde queda a criterio de cada empleador la apertura de puertas.
Por su parte, la prestación de los servicios comunales —tales como la recolección de residuos, la atención en centros sanitarios o el funcionamiento de polideportivos— queda sujeta a la diagramación operativa específica que defina el municipio para la fecha.
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