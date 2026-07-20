El Gobierno cambió por decreto el cálculo de los aportes sindicales y abrió un nuevo frente de conflicto

Horas extras.

Premios y bonos.

Participación en las ganancias.

Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

Plus vacacional.

Sumas no remunerativas.

Cualquier otro pago que no sea normal, habitual y mensual.

Según el Gobierno, el objetivo es evitar interpretaciones que amplíen la base de cálculo y generen mayores costos laborales para empleadores y trabajadores durante las negociaciones colectivas.

Nuevas exigencias para los sindicatos

La reglamentación también dispone que las contribuciones que los empleadores acuerden realizar en favor de los sindicatos deberán destinarse exclusivamente a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores.

Para ello, las organizaciones sindicales estarán obligadas a llevar una administración separada de esos recursos respecto del resto de su patrimonio, con registros y documentación diferenciados que permitan garantizar la trazabilidad de los fondos.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que estas precisiones buscan "brindar certeza respecto del alcance de las disposiciones vigentes y asegurar su adecuada aplicación", con el fin de facilitar el control de legalidad previo a la homologación de los convenios colectivos.

La medida entró en vigencia este lunes con su publicación en el Boletín Oficial y constituye un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.