El Gobierno reglamentó un nuevo plus salarial para militares con títulos superiores: quiénes lo cobran

La norma también establece qué ocurrirá con aquellos militares que posean más de un título superior. En esos casos, el suplemento no será acumulativo: únicamente se reconocerá el correspondiente al título de mayor nivel académico, evitando así la percepción simultánea de varios adicionales por estudios diferentes.

En cuanto al momento en que comenzará a abonarse el beneficio, el decreto dispone que el suplemento será reconocido desde el primer día del mes siguiente a la presentación de la documentación respaldatoria ante la autoridad competente de cada una de las Fuerzas Armadas. Es decir, el pago no será retroactivo, sino que comenzará una vez finalizado el trámite administrativo de acreditación.

Además de incorporar este nuevo adicional, el Poder Ejecutivo modificó la forma en que se calculan determinados suplementos que integran la remuneración mensual del personal militar. A partir de esta actualización, la base de cálculo incluirá la suma de los conceptos correspondientes al sueldo, el suplemento por tiempo mínimo cumplido, el suplemento por grado máximo y, cuando corresponda, el nuevo suplemento por título.

La reglamentación también elimina una disposición anterior que contemplaba un suplemento por título universitario exclusivamente destinado al personal superior perteneciente al cuerpo profesional de las Fuerzas Armadas. Esa previsión quedó sin efecto como consecuencia de la ampliación del beneficio realizada por el Decreto 473/2026, que extendió el alcance del reconocimiento a un universo más amplio de efectivos.