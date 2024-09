El Gobierno respondió a las críticas del papa Francisco: "Respeto total"

"Es la opinión del papa Francisco, que nosotros escuchamos y reflexionamos. No tenemos por qué compartir la visión que tiene sobre algunas cuestiones. El respeto es total", añadió sobre las críticas de Francisco al Gobierno.

Consultado, además, sobre la denuncia realizada por el Pontífice sobre un caso de corrupción que involucra a un ministro argentino, Adorni dijo que esperarán el accionar de la Justicia y el Poder Ejecutivo está dispuesto “a investigar”. “La verdad es que no sé de dónde viene el comentario, pero bueno, si hay un hecho que hay que investigar, se investigará”, puntualizó.

En otro tramo de la conferencia, Adorni evitó polemizar con su Santidad cuando le recordaron los dichos de Javier Milei contra Francisco durante la campaña electoral de 2023. “Esa es una discusión zanjada”, indicó. Y completó que hoy “la relación es muy buena, es fantástica”.

Las críticas del papa Francisco al Gobierno de Milei por el uso de gas pimienta en una manifestación

Este viernes el papa Francisco cuestionó desde el Vaticano al gobierno de Javier Milei por el uso de gas pimienta en la movilización que reclamaba contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria.

En el evento, del cual participó también el dirigente social Juan Grabois, el Sumo Pontífice se refirió específicamente al conflicto generado luego de que efectivos de las fuerzas federales rociaran gas pimienta en los ojos de una niña de 10 años.

"Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad", comenzó Bergoglio en una presentación organizada para conmemorar los 10 años del primer encuentro de los Movimientos Populares en el Vaticano.

Y, en clara alusión a la gestión de Milei, continuó: "Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso", criticó.

En esta línea, el Papa volvió a reivindicar su apoyo a la justicia social -la cual Milei califica como una "aberración" y "un robo"- y destacó el trabajo de los movimientos sociales a lo largo del mundo.