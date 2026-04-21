Axel Kicillof destacó el legado de Francisco con un mensaje para el Gobierno: "Hay que seguir su ejemplo"

En ese sentido, Kicillof remarcó que el legado del Papa sigue vivo "haciéndole caso a lo que dijo", sugiriendo que la mejor forma de honrarlo es aplicar sus principios de solidaridad en la gestión pública.

kicillof papa francisco Axel Kicillof asistió a la misa homenaje al papa Francisco.

Críticas al modelo nacional y al "Dios mercado"

Al ser consultado sobre si sus palabras contenían un mensaje dirigido al Gobierno Nacional de Javier Milei, el gobernador no dudó en marcar una clara distancia ideológica, utilizando las encíclicas papales como argumento.

"Estamos en una época donde nos dicen que el mercado es un Dios, y el Papa fue muy claro en esto. Hay que seguir su ejemplo en la solidaridad y en tenderle la mano al otro", expresó el mandatario bonaerense.

Kicillof sostuvo que la prédica de Francisco es "todo lo contrario al discurso de la ultraderecha", especialmente en lo que respecta al rol del Estado y la protección de los más vulnerables. También advirtió sobre el escenario internacional, señalando que "en el mundo se respiran aires de guerra", oponiendo la búsqueda de la paz de Francisco al belicismo actual.

Con estas declaraciones, el mandatario provincial hizó fuerte éfansis en el legado de Jorge Bergogli, planteando la solidaridad y la justicia social como las antípodas del modelo libertario que hoy rige en la Casa Rosada.