Karina Milei recibió en Casa Rosada a los diputados electos de La Libertad Avanza: qué les dijo

La capacitación incluyó además una intervención del jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, que será el jefe inmediato de los flamantes legisladores libertarios.

También aportó su testimonio la diputada Nadia Márquez, porque "la idea era que cuenten su experiencia legislativa", según las fuentes citadas.

Tras el breve encuentro los y las flamantes miembros del Congreso se retiraron de Casa Rosada con una bolsa violeta que era mucho más que simple merchandising partidario: recibieron un ejemplar de la Constitución Nacional y del reglamento interno de la Cámara de Diputados.

La lección de este martes es vital para el oficialismo ya que el presidente Javier Milei llamaría a sesiones extraordinarias en el Congreso -como en años anteriores, pero ahora con más adeptos en el recinto- para tratar sus proyectos de reforma laboral y tributaria.