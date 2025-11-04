Karina Milei recibió en Casa Rosada a los diputados electos de La Libertad Avanza: qué les dijo
Flanqueada por Patricia Bullrich, que asumirá como senadora por La Libertad Avanza, y por Eduardo y Martín Menem, la hermana del Presidente dio instrucciones.
Dentro de poco más de un mes se producirá el recambio en ambas cámaras del Congreso de la Nación tras unas elecciones en las que La Libertad Avanza fue el partido más votado a nivel nacional. Con esa perspectiva, Karina Milei recibió este martes en Casa Rosada a los diputados que asumirán el 10 de diciembre.
En su rol de armadora política, la hermana del Presidente se sentó este martes, acompañada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy senadora electa por La Libertad Avanza, y también por los primos Eduardo y Martín Menem, que intervinieron en el encuentro para contar su experiencia legislativa.
"Hay varios diputados que no tienen experiencia legislativa y que necesitan conocer los detalles de lo que van a hacer", sintentizaron fuentes de Casa Rosada al sitio TN en referencia al motivo de la cita en el salón Héroes de Malvinas.
Rehabilitada por el voto popular que benefició a su hermano, Karina Milei comandó a partir de las 13 de este martes una clase especial sobre cómo está organizada la Cámara de Diputados, de qué manera se vota y cómo se logra dar quórum, entre otros temas relevantes.
También se cubrieron cuestiones sobre la modalidad de trabajo en comisiones -qué son, para qué sirven- y otros temas que los flamantes diputados habrán visto en clase de Educación Cívica pero que no viene mal refrescar un mes antes de jurar en el recinto.
La capacitación incluyó además una intervención del jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, que será el jefe inmediato de los flamantes legisladores libertarios.
También aportó su testimonio la diputada Nadia Márquez, porque "la idea era que cuenten su experiencia legislativa", según las fuentes citadas.
Tras el breve encuentro los y las flamantes miembros del Congreso se retiraron de Casa Rosada con una bolsa violeta que era mucho más que simple merchandising partidario: recibieron un ejemplar de la Constitución Nacional y del reglamento interno de la Cámara de Diputados.
La lección de este martes es vital para el oficialismo ya que el presidente Javier Milei llamaría a sesiones extraordinarias en el Congreso -como en años anteriores, pero ahora con más adeptos en el recinto- para tratar sus proyectos de reforma laboral y tributaria.
