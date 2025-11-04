En Madrid, Sturzenegger sorprendió al comparar a Javier Milei con la Revolución Francesa

En diálogo con la audiencia, Sturzenegger admitió errores del pasado y reconoció que Argentina había sido “el peor alumno de la clase” en materia de seguridad jurídica, recordando las experiencias complejas de empresas españolas bajo gobiernos anteriores.

“El proceso de revertir eso no es simplemente pararse delante de un podio y decir: ‘Vengan, que ya cambió todo’, sino que es un proceso en el que nosotros tenemos que mantener un rumbo, mantener el equilibrio fiscal, completar el proceso de la estabilización económica. Y nos falta respetar los derechos de propiedad y demostrar que lo podemos hacer y sostener en el tiempo”, explicó.

