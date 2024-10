El gremio de AFIP reaccionó ante el cierre: "No dejaremos se vulneren los derechos de ningún trabajador"

"Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los $6.400.000 al año", aseguró el vocero presidencial.

Qué dijeron desde la Unión del Personal Superior de la AFIP

"Luego de la conferencia de prensa del Vocero Presidencial Manual Adorni y del comunicado oficial de la oficina del presidente de la Nación, Javier Milei, esta Comisión Directiva manifiesta que no dejaremos se vulneren los derechos de ningún trabajador de la Casa representado por nuestro germio, entendiendo que todos los trabajadores gozan de la estabilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional", afirmaron.

"Esperando el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) necesario para hacer posibles los anuncios, no tenemos objeciones respecto a la reducción de los cargos políticos -que se llaman altos cargos en el comunicado- entendiendo que se refieren a subdirecciones y direcciones generales. Esa es una facultad del Poder Ejecutivo", señalaron en virtud de lo anunciado horas atrás.

"Observamos que el espíritu del anuncio sería el retorno al viejo esquema institucional de los años 90", remarcaron además, ante el regreso triunfal de la Dirección General Impositiva (DGI), encabezada por Andrés Vázquez, y de la Dirección General de Aduanas (DGA), con José Andrés Vélis de titular.

"No serán toleradas desvinculaciones en base al origen político, ni por ninguna otra causa que no derive de un sumario administrativo con resolución firme. De igual manera no será tolerada ninguna forma de afectación de nuestros haberes, entendiendo que nos resguardan tanto la Constitución Nacional como nuestro convenio colectivo", afirmaron en el mensaje firmado por el secretario general de UPSAFIP, Julio Enrique Estévez.

"Por último felicitamos por su designación al frente de la Dirección General Impositiva a nuestro afiliado a UPSAFIP, contador Andrés Vazquez, con quien esperamos reunirnos en breve y lograr puntos de coincidencia acerca de la dirección del organismo.", finaliza el texto.