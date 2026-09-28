Exigen a Javier Milei que brinde precisiones formales sobre los supuestos "30.000 terroristas deportados"

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien aseguró que su administración expulsó a 10.000 personas en 2025 y a otras 20.000 en lo que va de 2026 bajo la carátula de "terroristas", generaron un fuerte revuelo político y activaron pedidos formales de informes en el Congreso de la Nación para que el Ejecutivo detalle y compruebe los datos brindados.