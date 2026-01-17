Secuestro de vehículos y multas millonarias: el freno de la Municipalidad de Pinamar a los UTV
El intendente Juan Ibarguren firmó este sábado un decreto de aplicación inmediata, luego de varios accidentes, entre los cuales se destaca el de Bastian Jerez.
Tras una serie de accidentes graves ocurridos esta semana, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, firmó este sábado el Decreto N° 0104/2026, que establece un fuerte endurecimiento de las sanciones y controles para vehículos UTV, cuatriciclos y motos en la zona de La Frontera.
La medida surge principalmente tras el choque del lunes pasado que dejó a un niño de 8 años, llamado Bastián Jerez, en coma farmacológico, y un nuevo vuelco de un UTV ocurrido este mismo viernes, entre otros episodios que trascendieron recientemente en redes sociales.
Puntos clave de la decisión municipal:
-
Multas millonarias: Las infracciones por circular fuera de las zonas permitidas, realizar picadas o maniobras imprudentes pueden alcanzar los 15 millones de pesos.
Secuestro de vehículos: Los agentes municipales ahora tienen la facultad de retener y secuestrar cualquier vehículo que represente un peligro para la seguridad de terceros.
Cobro de gastos de emergencia: Una de las medidas más novedosas es que el municipio trasladará a los infractores los costos de los operativos de asistencia, traslados sanitarios y daños ocasionados durante los siniestros.
Denuncias penales: Además de las multas administrativas, el municipio presentará denuncias ante la Justicia por "puesta en peligro de la vida" contra aquellos que realicen conductas temerarias.
Responsabilidad de padres: Se endurecen las sanciones para los adultos que permitan que menores de edad conduzcan estos vehículos o circulen sin las medidas de protección (casco, cinturón).
Así escoltó la Policía a los vehículos secuestrados este sábado
Como se mencionó anteriormente, el decreto firmado por el intendente de Pinamar tuvo aplicación inmediata este mismo sábado 17 de enero, con el fin de que ya no se produzcan graves accidentes en la zona de La Frontera.
En redes sociales, trascendieron videos que muestran cómo la Policía se llevó varios vehículos que infringieron la ley, además de que se aplicaron multas a camionetas por faltas de todo tipo, de acuerdo a lo informado por Pinamar Diario.
