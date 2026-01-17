Secuestro de vehículos y multas millonarias: el freno de la Municipalidad de Pinamar a los UTV

Multas millonarias: Las infracciones por circular fuera de las zonas permitidas, realizar picadas o maniobras imprudentes pueden alcanzar los 15 millones de pesos.

Secuestro de vehículos: Los agentes municipales ahora tienen la facultad de retener y secuestrar cualquier vehículo que represente un peligro para la seguridad de terceros.

Cobro de gastos de emergencia: Una de las medidas más novedosas es que el municipio trasladará a los infractores los costos de los operativos de asistencia, traslados sanitarios y daños ocasionados durante los siniestros.

Denuncias penales: Además de las multas administrativas, el municipio presentará denuncias ante la Justicia por "puesta en peligro de la vida" contra aquellos que realicen conductas temerarias.