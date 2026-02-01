Un video dio un giro a la investigación por la agresión a un adolescente en Pinamar

Tras el ataque, Thiago fue trasladado inicialmente a un centro de salud local y luego derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, donde permanece internado con un hematoma cerebral no quirúrgico.

El cambio en la reconstrucción de los hechos impactó de lleno en la familia: "Estoy decepcionado, triste. Ahora solo quiero que mi hijo esté bien", expresó su padre al conocer los resultados de la investigación. Aunque la causa continúa en curso, el registro fílmico marcó un punto de inflexión y se convirtió en la pieza central para esclarecer lo ocurrido aquella madrugada en Pinamar.