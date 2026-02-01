Un video dio un giro a la investigación por la agresión a un adolescente en Pinamar
Las imágenes de una cámara de seguridad descartaron la hipótesis de una patota y confirmaron que el ataque a Thiago, de 16 años, se produjo dentro de su propio grupo de amigos.
La causa que investiga la violenta agresión que dejó gravemente herido a Thiago, un adolescente de 16 años que pasaba sus vacaciones en Pinamar junto a un grupo de amigos, dio un giro clave tras el análisis de un video de una cámara de seguridad, que permitieron reconstruir con precisión lo ocurrido y descartaron la versión inicial que atribuía el ataque a una patota.
El material, examinado por la fiscalía y por el sistema de monitoreo municipal, reveló que en el lugar del hecho no hubo presencia de terceros ajenos al grupo. En la escena solo se encontraban Thiago y dos amigos con quienes había viajado y, según la investigación, el ataque habría sido cometido por un joven de 17 años, mientras que el otro, de 14, fue testigo del hecho.
El episodio ocurrió cerca de las 5.30 del sábado, en el estacionamiento del muelle, cuando los tres adolescentes habían acompañado a los padres de Thiago a una jornada de pesca, pero decidieron quedarse en el auto. Más tarde, los dos amigos se dirigieron al centro de la ciudad y, de acuerdo con la reconstrucción judicial, habrían consumido alcohol antes de regresar.
En un primer momento, los implicados aseguraron que Thiago había sido atacado por un grupo de seis desconocidos que intentó asaltarlos, versión que fue replicada por la familia y se difundió en los medios. Sin embargo, al no aparecer ningún sospechoso en las cámaras de la zona, la fiscalía comenzó a detectar inconsistencias en el relato.
Frente a esas contradicciones, los investigadores convocaron a los menores a observar las imágenes registradas. En ese contexto, el adolescente de 14 años se quebró y reconoció que no había existido ninguna patota, algo que terminó de confirmar el video y que la golpiza se produjo dentro del propio grupo.
Tras el ataque, Thiago fue trasladado inicialmente a un centro de salud local y luego derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, donde permanece internado con un hematoma cerebral no quirúrgico.
El cambio en la reconstrucción de los hechos impactó de lleno en la familia: "Estoy decepcionado, triste. Ahora solo quiero que mi hijo esté bien", expresó su padre al conocer los resultados de la investigación. Aunque la causa continúa en curso, el registro fílmico marcó un punto de inflexión y se convirtió en la pieza central para esclarecer lo ocurrido aquella madrugada en Pinamar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario