El marido de Pampita quiso chicanear a Ofelia Fernández y le salió el tiro por la culata

Se supone que la legisladora no estaba en su despacho, pero bien pudo no haber querido atenderlo tras las faltas de respeto a su persona. El planteo del hijo del traductor de Leopoldo Fortunato Galtieri es ridículo ya que la invita a tomarse dos o tres horas de desncanso en pleno horario laboral. Ergo, se queja porque Ofelia "no trabaja" cuando él mismo admite que dejó de hacerlo...

"Ofelia, empieza el partido, dejá de trabajar. Vení, vamos a ver el partido abajo", invita quien fue denunciado por vender ceviche con gusanos.

https://twitter.com/Robergmoritan/status/1598034344379322369 Quise invitar a @OfeFernandez_ a ver el partido pero no había nadie… pic.twitter.com/GWqD0UA08H — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) November 30, 2022