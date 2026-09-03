El más que sugestivo fallido de Javier Milei: "Está claro que nunca nuestro modelo funcionó"

Sobre el final, el mandatario libertario destacó que el indicador de riesgo país argentino se redujo de manera drástica, al punto de considerarlo prácticamente eliminado. Según su visión, los datos económicos son la mejor herramienta para desmentir a quienes cuestionan la gestión desde posiciones de izquierda, a quienes calificó con dureza como "zurdos mugrosos negadores de los realidad".

El mandatario planteó que el objetivo de esos sectores no es resolver problemas concretos, sino difundir su visión ideológica. Para ilustrar ese punto, trajo a colación la experiencia de Mauricio Macri en 2017: pese a que en ese momento la actividad económica crecía y la pobreza tocaba su nivel más bajo en muchos años, distintos actores lograron instalar un clima de conflictividad social que terminó desviando el rumbo de aquel gobierno.