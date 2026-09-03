El más que sugestivo fallido de Javier Milei: "Está claro que nunca nuestro modelo funcionó"
Javier Milei llevó el realto libertario a un nuevo cónclave de la ultraderecha global mientras las estadísticas se encargan de desmentirlo a cada paso.
El presidente Javier Milei fue uno de los expositores en el V Encuentro Regional de Foro Madrid que se celebra en Santiago de Chile y dejó un más que sugestivo fallido.
Decidido a sostener le relato libertario mientras crece el desempleo, cierran decenas de miles de empresas y la morosidad alcanza niveles récord, Milei se esforzó una vez más por destacar los supuestos logros de su gestión. Sin embargo lo traicionó el inconsciente y admitió lo que nadie en la Casa Rosada se anima a decir en vos alta pero que revelan, mes a mes, y con toda su contundencia las estadísticas económicas y sociales.
"Las exportaciones están en niveles récord, el consumo está en niveles récord, y esto es tan solo el comienzo de un modelo que está poniendo a la Argentina en el camino a ser grande nuevamente", comenzó Milei.
Y luego disparó: "es decir la verdad que resulta bastante curioso porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal. Pero si analizamos con un mínimo grao de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores está claro que nunca nuestro modelo funcionó".
Tras una breves interrupción al darse cuenta que su inconsciente lo había traicionado, volvió sobre sus pasos y se corrigió: "está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto".
Sobre el final, el mandatario libertario destacó que el indicador de riesgo país argentino se redujo de manera drástica, al punto de considerarlo prácticamente eliminado. Según su visión, los datos económicos son la mejor herramienta para desmentir a quienes cuestionan la gestión desde posiciones de izquierda, a quienes calificó con dureza como "zurdos mugrosos negadores de los realidad".
El mandatario planteó que el objetivo de esos sectores no es resolver problemas concretos, sino difundir su visión ideológica. Para ilustrar ese punto, trajo a colación la experiencia de Mauricio Macri en 2017: pese a que en ese momento la actividad económica crecía y la pobreza tocaba su nivel más bajo en muchos años, distintos actores lograron instalar un clima de conflictividad social que terminó desviando el rumbo de aquel gobierno.
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