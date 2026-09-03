Empleadas domésticas: el Gobierno oficializó subas mensuales por debajo del 2% hasta diciembre próximo

Supervisores con retiro: 4,645,33 pesos la hora y 579.493,14 pesos el mes;

Supervisores sin retiro: 5.049,58 pesos la hora y 640.641,55 pesos el mes;

Personal para tareas específicas con retiro: 4.422,54 pesos la hora y 541.40,49 pesos el mes;

Personal para tareas específicas sin retiro: 4.809,80 pesos la hora y 597.854,36 pesos el mes;

Caseros: 4.185,94 pesos la hora y 529.261,78 pesos el mes;

Asistencia y cuidado de personas con retiro: 4.185,94 pesos la hora y 529.261,78 pesos el mes;

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: 4.641,90 pesos la hora y 584.936,09 pesos el mes;

Personal para tareas generales con retiro: 3.914,64 pesos la hora y 480.247,85 pesos el mes;

Personal para tareas generales sin retiro: 4.185,94 pesos la hora y 529.261,78 pesos el mes.

Además, se incorporará al básico el 25% de la suma no remunerativa correspondiente a agosto.

Octubre 2026

El ajuste será del 1,7% y será percibido en los primeros días de noviembre.

Supervisores con retiro: 4.805,82 pesos la hora y 599.514,20 pesos el mes;

Supervisores sin retiro: 5.215,59 pesos la hora y 661.702,46 pesos el mes;

Personal para tareas específicas con retiro: 4.580,80 pesos la hora y 560.776,33 pesos el mes;

Personal para tareas específicas sin retiro: 4.973,38 pesos la hora y 618.187,89 pesos el mes;

Caseros: 4.337,53 pesos la hora y 548.429,23 pesos el mes;

Asistencia y cuidado de personas con retiro: 4.337,53 pesos la hora y 548.429,23 pesos el mes;

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: 4.801,52 pesos la hora y 605.050 pesos el mes;

Personal para tareas generales con retiro: 4.064,08 pesos la hora y 498.582,06 pesos el mes;

Personal para tareas generales sin retiro: 4.337,53 pesos la hora y 548.429,23 pesos el mes.

En octubre, se liquidará el 50% de la suma no remunerativa de agosto al salario básico.

Noviembre 2026

El incremento será del 1,6% y será percibido en los primeros días de diciembre.

Supervisores con retiro: 4.928,28 pesos la hora y 614.791,27 pesos el mes;

Supervisores sin retiro: 5.344,33 pesos la hora y 678.036,40 pesos el mes;

Personal para tareas específicas con retiro: 4.700,21 pesos la hora y 575.394,53 pesos el mes;

Personal para tareas específicas sin retiro: 5.098,84 pesos la hora y 633.782,08 pesos el mes;

Caseros: 4.451,49 pesos la hora y 562.837,52 pesos el mes;

Asistencia y cuidado de personas con retiro: 4,451,49 pesos la hora y 562.837,52 pesos el mes;

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: 4.923,50 pesos la hora y 620.420,85 pesos el mes;

Personal para tareas generales con retiro: 4.174,62 pesos la hora y 512.142,96 pesos el mes;

Personal para tareas generales sin retiro: 4.451,49 pesos la hora y 562.837,52 pesos el mes.

Ese mes, se incorporará el 25% restante de la suma correspondiente a agosto.

Diciembre 2026

El incremento será del 1,6% y será percibido en los primeros días de enero de 2027.

Supervisores con retiro: 5.007,14 pesos la hora y 624.627,93 pesos el mes;

Supervisores sin retiro: 5.429,84 pesos la hora y 688.884,98 pesos el mes;

Personal para tareas específicas con retiro: 4.775,41 pesos la hora y 584.600,84 pesos el mes;

Personal para tareas específicas sin retiro: 5.180,42 pesos la hora y 634.922,59 pesos el mes;

Caseros: 4.522,71 pesos la hora y 571.842,92 pesos el mes;

Asistencia y cuidado de personas con retiro: 4.522,71 pesos la hora y el mes trabajado 571.842,92 pesos el mes;

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: 5.002,28 pesos la hora y 630.347,58 pesos el mes;

Personal para tareas generales con retiro: 4.241,42 pesos la hora y 520.337,24 pesos el mes;

Personal para tareas generales sin retiro: 4.522,71 pesos la hora y 571,842,92 pesos el mes.

Resolución 6/2026: