El ciclo del endeudamiento: caída de salarios, liquidación de ahorros y toma de deuda para llegar a fin de mes

"Antes que la mora, cayó el ingreso", advierte y tomando noviembre de 2023 en la antesala del inicio de la gestión Milei como base 100, señala que "el salario privado tocó 86 en marzo de 2024 y las jubilaciones 61. Dos años después ninguno volvió al punto de partida. Todo lo que sigue -el desahorro, la deuda, la mora- arranca acá".

Después de esos primeros cuatro meses vino una recuperación parcial que nunca completó el trayecto: "dos años más tarde, el privado sigue nueve puntos abajo y las jubilaciones, veinticuatro. Lo que se perdió en el arranque no volvió".

Y, advierte el informe, "ese hueco es el que van a tapar, primero, los ahorros; después, el crédito".

"Cuando el sueldo no alcanza, primero se usa lo guardado. Las personas con un plazo fijo pasaron de 4,8 millones a 2,6 millones: casi la mitad de los ahorristas se quedó sin colchón. Recién cuando se termina el ahorro empieza el endeudamiento", sigue el informe y advierte que el desarme de los plazos fijos suele leerse como una decisión financiera: las tasas dejaron de convenir, el dinero se fue a otro lado. Puede ser cierto para los montos grandes. "Pero lo que muestra el gráfico no son montos: son personas, y las personas que desaparecen del sistema de plazos fijos son las de abajo, las que tenían un colchón chico y lo gastaron", detalla.

Es el eslabón que casi nunca se cuenta, y es el que explica por qué el endeudamiento masivo llega recién en 2025 y no en 2024: primero hay un año en el que la caída del ingreso se absorbe con lo que había guardado: se inicia el "desahorro". Cuando eso se termina, no queda otra que pedir prestado.

El tercer eslabón: los deudores de prestadores no financieros pasaron de 7,5 a 11,1 millones entre 2018 y mediados de 2024. No es un fenómeno de estos dos años, pero se aceleró justo cuando se acabó el ahorro. Millones de personas entraron al crédito caro.

El informe advierte que "la expansión del crédito no bancario no empieza con este gobierno: arranca en 2021 y responde a un cambio estructural -la aparición de las billeteras virtuales y el crédito por aplicación- que es anterior y más profundo que cualquier gestión".

"Lo que sí es propio de este ciclo es la coincidencia. La curva se acelera exactamente cuando el ingreso ya cayó y el ahorro ya se gastó", señala y advierte que el crédito no llega para financiar un consumo nuevo: llega para sostener el que había, viene para socorrer a quien ya no tiene otra forma de pagar. Y lo hace a un precio que es más del doble que el de los bancos, todos los meses, sobre la gente que menos tiene.

"El corte de la línea en julio de 2024 no es una caída: es un cambio en qué entidades le informan al BCRA. Los dos tramos no son comparables entre sí, pero cada uno sí lo es internamente, y los dos suben", acalara el informe.

Este ciclo llevó a que en dos años, la mora se duplicó.

En julio de 2024, 14 de cada 100 personas con deuda no podían pagarla. En junio de 2026 son 28:, es decir que la mora se duplicó en dos años. "Y no es que entró gente nueva: siguiendo a las mismas personas de jul-24, la mora también sube a 28%".

Además, advierte el informe, el crédito de los que no tienen banco cambió de manos y de costo.

En ese sentido destaca que "no creció el crédito no bancario: creció UNA parte. Las fintech pasaron de 0,5 a 5,9 millones de deudores mientras las casas de electrodomésticos y las cadenas se achicaban. El crédito de consumo cambió de manos: del mostrador a la aplicación".

Durante décadas, el crédito de los sectores populares tuvo una cara conocida: la financiación en el mostrador de la casa de electrodomésticos, la tarjeta de la cadena regional, la mutual del sindicato. Todas esas curvas están planas o bajando. "Lo que creció es otra cosa: un préstamo que se pide desde el teléfono, se aprueba en minutos, no exige recibo de sueldo y se otorga sin que medie ninguna conversación. La ventaja es real, llega a quien el banco nunca atendió". Sin embargo, advierte, el precio de esa opción es la que gener ala bola de nieve del endeudamiento.

Y destaca que "por encima de la inflación, un préstamo bancario cuesta 4,1% mensual; una fintech, 8,9%. Es más del doble, todos los meses, sobre la gente que menos tiene. A esa tasa una deuda se duplica sola en menos de un año".