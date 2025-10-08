Duro posteo de Axel Kicillof por el show musical de Javier Milei: "Karaoke de la decadencia"

El mandatario provincial también ironizó sobre el show musical que Milei brindó el lunes en el Movistar Arena, al que calificó como “un nuevo capítulo de la infamia”. “En medio de una crisis política, económica y social, vimos a un presidente fuera de la realidad, o en otra realidad”, señaló. Dijo que ese “decadente karaoke” simboliza el desconcierto de un Gobierno alejado de las preocupaciones populares. Y advirtió que los argentinos viven una situación “poco favorable y profundamente dolorosa”.

En su publicación, compartió además datos sobre el endeudamiento familiar y alertó sobre una “morosidad récord” en el sistema financiero. Precisó que “un 5,6% de las familias endeudadas con los bancos cayó en situación irregular”. Afirmó que “cada vez son más” los argentinos que no pueden pagar la tarjeta de crédito o los préstamos personales. Para el gobernador, estos números reflejan “el desplome del poder adquisitivo y la angustia cotidiana de millones”.

Kicillof detalló que “entre diciembre de 2023 y julio de 2025, las personas con deudas superiores a 200.000 pesos pasaron de 10 a 12,6 millones”. Dijo que estos datos demuestran que “las familias deben endeudarse cada vez más para pagar el supermercado o servicios básicos”. Sin embargo, subrayó que “una proporción creciente ya no puede afrontar esas deudas, multiplicando las privaciones”. A su entender, la política económica nacional “deteriora el presente y compromete el futuro del país”.

Para cerrar, el mandatario bonaerense calificó la situación actual como “una realidad durísima provocada por las políticas de Milei”. Consideró que estas decisiones “agrandan las deudas de las familias y del Estado argentino”. Finalmente, llamó a votar el 26 de octubre por la lista de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana. “No estamos condenados al karaoke ni a la pesadilla libertaria, hay otro camino”, concluyó Kicillof.

