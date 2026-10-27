"El modelo YPF": la propuesta de Guillermo Michel de empresa mixta ante la escandalosa privatización de AySA

"Con 1,3 años de utilidad el comprador ya paga la empresa. Esa valuación no existe en ningún indicador de ninguna empresa del mundo. Y además, al transferirle las acciones en lugar de otorgar una concesión, les permitís usar el propio patrimonio público como garantía para salir a pedir préstamos y pagar la venta. Es decir, la empresa se paga sola", advirtió.

Un bien esencial que requiere garantías públicas

Finalmente, el diputado opositor subrayó que el suministro de agua no puede quedar relegado a un esquema de especulación financiera ni gestionado a distancia por fondos de inversión internacionales.

"El agua en el mundo es un bien esencial y se debe garantizar desde el Estado. ¿Qué vamos a hacer ahora en manos de esta empresa privada cuando le corten el servicio a un vecino de Virreyes? ¿Le va a mandar una carta documento a Holanda para reclamarle al fondo inversor? Por eso el control estatal, como en YPF, era la única garantía de un servicio justo", concluyó.