Escándalo con la privatización de AySA: el dato técnico que desnuda que la empresa fue casi regalada

El dato técnico que termina de desnudar la magnitud del negocio es lapidario: por el monto en el que se entregó la totalidad de la infraestructura de la empresa a nivel metropolitano, apenas alcanzaría para construir desde cero dos plantas de tratamiento de agua, cuyo costo de obra civil supera ampliamente la oferta ganadora.

Un esquema que permite a los privados financiarse con el patrimonio público

En su análisis, el ex titular de la Aduana remarcó que el modelo elegido no otorgó una concesión temporal del servicio por 30 años, sino que transfirió la titularidad de las acciones, lo que habilita a los nuevos dueños a tomar endeudamiento utilizando las propias instalaciones de la compañía como colateral.

El mecanismo de autopago: "Le das un activo a una empresa para que se dé vuelta y salga a pedir préstamos para pagar lo que la firma supuestamente vale. O sea, la empresa se paga sola", explicó Michel.

Obras millonarias desvalorizadas: Como muestra de la distorsión, el diputado citó la obra del Dique Luján en Tigre, valuada individualmente en más de 1.000 millones de dólares, casi el triple de lo que ofertó el consorcio adquirente por el 90% de la empresa.

El reclamo de un modelo mixto al estilo YPF

Frente a lo que calificó como una entrega irresponsable de un bien esencial, el dirigente opositor planteó que existían alternativas para captar capitales sin perder la soberanía sobre el suministro hídrico.

"Creo en el capitalismo moderno, pero para AySA teníamos otra salida: el esquema de YPF, con el 51% en cabeza del Estado y el resto cotizando en bolsa. De esa manera captabas esos 340 millones de dólares rápidamente y mantenías el control estratégico para asegurar agua y cloacas a los vecinos", argumentó Michel, cuestionando la falta de garantías hacia el usuario común frente a posibles cortes o reclamos a fondos inversores radicados en el exterior.